Con số đưa ra tại Dự thảo Báo cáo Sơ kết công tác quản lý nhà nước 6 tháng đầu năm của Bộ Thông tin và Truyền thông sáng 14/7 cho thấy, doanh thu ngành viễn thông ước đạt 213.355 tỷ đồng, bằng 47,41% so với kế hoạch năm 2017.Không cho biết con số cụ thể của từng doanh nghiệp, song nhà chức trách cho biết thống kê nói trên không tính phần kinh doanh của Viettel ở nước ngoài.Cũng theo số liệu của Bộ Thông tin và Truyền thông, thời gian qua vẫn ghi nhận sự dịch chuyển dịch vụ từ 2G sang 3G. Tính đến hết tháng Sáu, số thuê bao 2G khoảng 68,8 triệu, 3G khoảng 54,2 triệu và 7,3 triệu thuê bao cố định.Thực tế, trong nửa đầu năm 2017, thị trường viễn thông di động đã chứng kiến 3 "ông lớn" là Viettel, MobiFone và Vinaphone chính thức cung cấp dịch vụ 4G sau quá trình thử nghiệm. Hiện, các doanh nghiệp đang có cuộc ganh đua khá khốc liệt về chất lượng và giá cước để giành thị phần từ khách hàng. Ở mảng điện thoại cố định, cơ quan quản lý cũng đã thực hiện việc chuyển đổi mã vùng tại các tỉnh, thành phố.Ngoài ra, báo cáo của Bộ Thông tin và Truyền thông cũng cho biết, số lượng thuê bao Internet băng rộng có dây tiếp tục tăng với hơn 10,11 triệu thuê bao.(Biểu đồ thống kê số lượng thuê bao điện thoại, Internet tại Việt Nam)Về doanh thu công nghiệp công nghệ thông tin ước tính 6 tháng đầu năm đạt 31,34 tỷ USD, tăng khoảng 15% so với cùng kỳ 2016, trong đó công nghiệp phần cứng chiếm trên 91%. Ngoài ra, ngành điện tử, máy tính và linh kiện có kim ngạch xuất khẩu 6 tháng đầu năm đạt 7,59 tỷ USD, tăng 12,36% so cùng kỳ 2016…/.