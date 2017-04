Theo thông tin từ Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an), ngày 29/4, ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ 30/4, 1/5, cả nước xảy ra 15 vụ tai nạn giao thông; làm 8 người chết; bị thương 11 người.Các vụ tai nạn trên đều xảy ra trên tuyến đ ường bộ. Con số này thấp hơn nhiều so với các kỳ nghỉ lễ cùng kỳ của những năm trước cũng như trong dịp lễ, Tết vừa qua.Thực hiện cao điểm về bảo đảm trật tự an toàn giao thông, trật tự xã hội trên các tuyến giao thông dịp lễ 30/4 và 1/5 , lực lượng cảnh sát giao thông toàn quốc đã tiến hành kiểm tra lập biên bản 5.606 trường hợp vi phạm, trong đó đường bộ 5.050 trường hợp; đường thủy 556 trường hợp; tước giấy phép lái xe 187 trường hợp; tạm giữ 580 phương tiện.Cũng theo thông tin từ Cục Cảnh sát giao thông, một số điểm ùn tắc giao thông cục bộ đã xảy ra vào h ồi 19h ngày 28/4 , tại khu vực Đèo Cả thuộc địa phận Phú Yên và Khánh Hòa. Nguyên nhân là do tại Km 1367 thuộc Đại Lãnh, Khánh Hòa xảy ra vụ tai nạn giao thông vào lúc chiều tối 28/4 nên lượng xe ôtô bị dồn ứ nhiều.Cùng với đó, trong dịp nghỉ lễ, lượng xe tăng cao so với ngày thường , một số ôtô tải bị hư hỏng tại Km 1362 và Km 1363, các xe ôtô khác (chủ yếu là xe ôtô khách) chen lấn, vượt nhau dẫn đến ùn tắc.Lực lượng cảnh sát giao thông Công an Phú Yên và Khánh Hòa đã có mặt kịp thời tiến hành điều hòa, hướng dẫn điều tiết giao thông, đến 7 giờ 15 ngày 29/4, tình hình giao thông ở khu vực Đèo Cả đã trở lại bình thường. /.