Đại biểu xem các bản đồ cổ chứng minh chủ quyền biển đảo của Việt Nam. (Ảnh: Trần Quang Vinh/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Âu, ngày 29/4, tại Đại học Corvinus, Budapest (Hungary) đã diễn ra chương trình “Tôn vinh vẻ đẹp biển đảo Việt Nam" do Hội sinh viên, Chi Đoàn Thanh niên Việt Nam phối hợp với Hiệp hội Người Việt Nam tại Hungary tổ chức.Chương trình đã thu hút sự tham gia của hàng trăm đại biểu, gồm đại diện Ban chấp hành Hội Người Việt Nam, Hội Cựu chiến binh Việt Nam tại Hungary, Hội Hữu nghị Hungary-Việt Nam, giảng viên Đại học Corvinus cùng đông đảo sinh viên Việt Nam, sinh viên nước ngoài và sinh viên Hungary đang theo học tại trường này.Trong khuôn khổ chương trình, hàng trăm bức ảnh về lịch sử, biển đảo và đất nước, con người Việt Nam, đặc biệt là nhiều bản đồ cổ, chứng minh chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa đã được trưng bày, thu hút sự quan tâm của nhiều đại biểu tham dự.Trong phần tham luận, đại diện của Ban tổ chức và các diễn giả đã giới thiệu về vẻ đẹp của biển đảo, các chương trình du lịch biển đảo cũng như tiềm năng của Việt Nam trong lĩnh vực này.Với bờ biển trải dài hơn 3.260 km và nhiều bãi tắm đẹp và hơn 3.000 hòn đảo, khí hậu nhiệt đới… Việt Nam có điều kiện để trở thành một trong các quốc gia du lịch biển hàng đầu trên thế giới.Tuy nhiên, các diễn giả cũng cho rằng các hoạt động của Trung Quốc xây dựng, tôn tạo và quân sự hóa trái phép các đảo nhân tạo ở Biển Đông đã và đang tác động tiêu cực tới an ninh, an toàn hàng hải, hàng không trong khu vực, gây khó khăn cho việc khai tác tiềm năng du lịch biển đảo của Việt Nam.Các tham luận yêu cầu Trung Quốc cần chấm dứt các hoạt động trên, tuân thủ các quy định của luật pháp quốc tế.Trong khuôn khổ chương trình cũng đã diễn ra các hoạt động biểu diễn văn nghệ, thời trang, giới thiệu ẩm thực Việt Nam… nhằm quảng bá vẻ đẹp biển đảo, con người và văn hóa Việt Nam./.