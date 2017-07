Chiều 30/7, tàu đánh cá NA 93362 TS cùng 17 thuyền viên bị nạn trên biển đã được Trung tâm phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải Việt Nam phối hợp với Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An cứu nạn thành công và đưa về cập Cảng Cửa Lò (Nghệ An) an toàn.Trước đó, vào lúc 14 giờ 15 phút, ngày 28/7 Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam nhận được thông tin tàu NA 93362 TS do anh Bùi Viết Trinh, xóm Cộng Hòa, xã Quỳnh Long, huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) làm thuyền trưởng khi đang hành nghề trên biển, tàu bị gãy trục láp không thể khắc phục được. Lúc bị nạn trên tàu có 17 thuyền viên.Vị trí tàu bị nạn cách Đông Nam Hòn Ngư khoảng 65 hải lý. Đặc biệt, lúc tàu bị nạn thời tiết tại khu vực có diễn biến xấu do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, trên tàu đã gần hết lương thực, nước ngọt; không có phương tiện nào có khả năng thực hiện cứu nạn, tinh thần thuyền viên hoảng loạn, có thể có nguy cơ đe dọa đến tính mạng của các thuyền viên.Ngay sau khi nhận được thông tin, Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam đã điều động tàu SAR 274 đang thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn 2 thuyền viên tàu VTB 26 tại vùng biển Cửa Lò xuất phát đi cứu nạn.Đến 1 giờ sáng ngày 30/7 tàu SAR 274 đã tiếp cận được tàu cá NA 93362 TS, tiến hành hỗ trợ tàu, chăm sóc sức khỏe cho 17 thuyền viên và hỗ trợ lai dắt tàu NA 93362 TS về cảng Cửa Lò (Nghệ An) vào lúc 13 giờ cùng ngày. Ngay sau đó, Trung tâm phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải Việt Nam và Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An đã động viên, thăm hỏi các thuyền viên và tiến hành các thủ tục bàn giao phương tiện cho chủ tàu cá./.