Nhà soạn kịch vĩ đại William Shakespeare. (Ảnh: Getty Images)

Vở diễn dự kiến ra mắt khán giả vào cuối tháng 10. (Ảnh: NHK)

Lương Bổng của "Người phán xử" sẽ tham gia vở kịch "Romeo và Juliet." (Ảnh: VFC)

Đạo diễn Anh Tú (Nhà hát Kịch Việt Nam) cho biết, nghệ sỹ ưu tú Trung Anh - người vào vai Lương Bổng (trợ thủ đắc lực của “ông trùm” Phan Quân trong bộ phim đang gây “bão” trên sóng truyền hình thời gian gần đây “Người phán xử”) sẽ tham gia vở kịch “Romeo và Juliet.”“Chúng tôi không muốn dựng kịch cổ điển chỉ để cho các ‘ông già bà cả’ xem như thực trạng hiện nay của sân khấu. Thay vào đó, êkíp muốn thu hút sự quan tâm của khán giả trẻ. Bởi thế, bản dựng ‘Romeo và Juliet’ - một trong những tác phẩm kinh điển của đại văn hào William Shakespeare lần này sẽ có nhiều điểm mới để ‘chinh phục’ giới trẻ,” đạo diễn-nghệ sỹ nhân dân Anh Tú chia sẻ.Những vũ điệu hiện đại (như clacket…) sẽ được đưa vào vở diễn để thể hiện những xung đột kịch. Bên cạnh đó, vở diễn “Romeo và Juliet” lần này sẽ có ca sỹ và dàn đồng ca hát live (hát trực tiếp) trên sân khấu cùng các diễn viên.“Thực tế cho thấy, khi đưa những yếu tố mới, gần gũi với giới trẻ vào các vở diễn thì khán giả trẻ cũng rất thích thú với kịch. Điển hình như việc, khi đưa những bản nhạc pop, rap… vào ‘Kiều’ (vở kịch được chuyển thể từ kiệt tác ‘Truyện Kiều’ của Nguyễn Du), chúng tôi nhận được nhữngrất tích cực từ các bạn học sinh, sinh viên. Hiện nay, chúng tôi vẫn liên tục có những suất diễn ‘Kiều’ cho học sinh các trường phổ thông trên địa bàn Thủ đô,” nghệ sỹ nhân dân Anh Tú cho biết.Tuy vậy, theo vị đạo diễn này, bên cạnh những yếu tố mới trong cách thức dàn dựng, êkíp vẫn tôn trọng nội dung, thông điệp trong nguyên tác “Romeo và Juliet.”Đó là câu chuyện tình đẹp nhưng bi thảm tại thành Verona (Italy). Romeo (dòng họ Montaghiu) và Juliet (dòng họ Capulet) yêu nhau say đắm nhưng không thể đến được với nhau do mối hận thù truyền kiếp giữa hai dòng họ.Juliet bị ép gả cho Bá tước Paris. Nhờ sự giúp đỡ của tu sỹ, nàng đã uống một liều thuốc ngủ để giả chết trong vòng 24 giờ. Bởi thế, đám cưới giữa Juliet và vị bá tước lại trở thành đám tang. Thi thể Juliet được đưa xuống hầm mộ của gia đình.Nghe tin Juliet qua đời, Romeo đau đớn và uống thuốc độc tự tử. Khi Romeo vừa gục xuống cũng là lúc thuốc ngủ của Juliet hết hiệu nghiệm. Nàng tỉnh dậy và nhìn thấy xác Romeo bên cạnh. Quá tuyệt vọng, nàng rút dao tự vẫn.Trong bối cảnh sân khấu “ế ẩm,” hài kịch cũng đã mất đi một lượng khán giả không nhỏ so với với trước đây, công chúng cũng không mặn mà với kịch hiện đại, liệu việc dựng lại một vở kịch cổ điển như “Romeo và Juliet” (với đòi hỏi đầu tư lớn, công phu về trang phục, sân khấu, diễn viên…) có là cuộc chơi mạo hiểm?Đó là chưa kể, hai vai chính (Romeo, Juliet) là những vai “nặng ký,” đa chiều, đòi hỏi diễn viên thực sự “có nghề.” Nhân vật của Shakespeare không chỉ đẹp mà còn thuộc dòng dõi quý tộc với cốt cách, thần thái đặc trưng.Ở Romeo, vẻ si mê, đắm đuối trong tình yêu hòa lẫn cùng sự can trường, quyết liệt. Juliet là một thiếu nữ nhưng đôi lúc lại có những diễn biến tâm lý như một phụ nữ từng trải. Cô vừa có những dại khờ của một thiếu nữ lại vừa có những ưu tư của một người đàn bà đa đoan.“Việc dựng lại một kiệt tác sân khấu thế giới như ‘Romeo và Juliet’ không hề đơn giản. Thế nhưng, nếu cứ nghĩ rằng có nhiều khó khăn, thách thức, diễn viên chưa đủ độ ‘chín’ trong nghề và dựng xong sẽ không ai xem, để rồi ngồi im, không làm gì hoặc thu mình vào vòng an toàn thì sẽ không thể có được những tác phẩm nghệ thuật thực sự. Từ đó, tất cả sẽ thiệt thòi,” nghệ sỹ nhân dân Anh Tú quả quyết.Khán giả sẽ khó có cơ hội được thường xuyên xem trực tiếp những tác phẩm kinh điển, những kiệt tác sân khấu của nhân loại. Những người làm nghề, đặc biệt là các diễn viên, sẽ không có cơ hội để thử sức ở những vai diễn nặng ký để rèn luyện, trưởng thành. “Như vậy, khoảng cách giữa Việt Nam và thế giới trong việc sáng tạo, thưởng thức nghệ thuật sẽ ngày càng lớn,” đạo diễn Anh Tú phân tích.Ở góc độ khác, vị đạo diễn này cho rằng, trong kịch mục của các nhà hát, đơn vị nghệ thuật, bên cạnh những vở hài kịch, kịch lịch sử, kịch hiện đại thì không thể được những vở kịch cổ điển.“Điều này sẽ góp phần quan trọng vào việc tạo nên thương hiệu, dấu ấn riêng cho nhà hát; đồng thời giúp các nhà hát tiếp cận được với nhiều đối tượng khán giả khác nhau. Thưởng thức nghệ thuật cũng giống như thưởng thức một bữa tiệc, có người thích món này nhưng lại có người có cảm tình với món kia. Hơn nữa, việc đứng bằng nhiều chân chắc chắn sẽ vững hơn đứng bằng một chân!” - nghệ sỹ nhân dân Anh Tú vui vẻ nói.Tính thời đại của “Romeo và Juliet” nằm ở thông điệp nhân văn về tình yêu và lòng thủy chung. Sức mạnh của tình yêu và sự chung thủy đã vượt qua được những hận thù truyền kiếp. Chính bởi vậy, dù ra đời từ cách đây hơn bốn thế kỷ nhưng “Romeo và Juliet” không hề cũ mòn và chưa bao giờ là câu chuyện của ngày hôm qua!Cùng với nghệ sỹ ưu tú Trung Anh, vở “Romeo và Juliet” còn có sự tham gia của các diễn viên: nghệ sỹ ưu tú Thúy Phương, nghệ sỹ ưu tú Việt Thắng, nghệ sỹ Ba Duy, nghệ sỹ Ngô Thuận.Dự kiến, vở kịch sẽ ra mắt khán giả vào cuối tháng 10./.