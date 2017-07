Hành khách xếp hàng chờ đợi kiểm tra an ninh tại sân bay Sydney, Australia ngày 31/7. (Nguồn: EPA/TTXVN)

Ngày 1/8, nhà chức trách Australia đã công bố danh tính 4 đối tượng bị bắt giữ do liên quan âm mưu khủng bố làm rơi máy bay bằng thiết bị nổ tự tạo tại thành phố Sydney hồi cuối tuần qua, đồng thời cho biết những đối tượng này có quan hệ với tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.Theo phóng viên TTXVN tại Sydney, giới chức Australia nêu rõ nhóm đối tượng này gồm hai cặp cha con người Australia gốc Liban, hai cặp này có quan hệ họ hàng với nhau và có liên quan tới IS.Kẻ đứng sau âm mưu khủng bố đã bị nhà chức trách chặn đứng này là Khaled Khayat, được cho là có anh trai là một phần tử cấp cao của IS ở Syria. Con trai của Khaled Khayat là Mahmoud Kayat đang theo học quản lý hàng không ở Đại học New South Wales.Hai đối tượng còn lại là Abdul Karim El và con trai Khaled Merhi, có liên quan đến Ahmed Merhi, phần tử đã đến Syria hồi năm 2014 và đang chiến đấu cho IS.Trên trang mạng facebook, tên Ahmed Mehri đã kêu gọi người Hồi giáo thực hiện các cuộc tấn công liều chết nhằm vào các mục tiêu phương Tây.Cơ quan tình báo Anh đã công cấp thông tin âm mưu khủng bố trên cho phía Australia sau khi giải mã cuộc liên lạc giữa IS ở Syria và nhóm khủng bố Sydney. Ngay sau đó, Chính phủ Anh đã cảnh báo tất cả chuyến bay của nước này đến Australia.Nhóm khủng bố trên bị bắt giữ ngày 29/7 trong một chiến dịch phối hợp chống khủng bố của các lực lượng an ninh, tình báo và chống khủng bố của bang New South Wales và liên bang Australia.Nhà chức trách Australia đã siết chặt an ninh tại tất cả các sân bay ở nước này sau vụ việc trên, theo đó, yêu cầu hành khách đến sân bay quốc tế trước 3 giờ đồng hồ và sân bay nội địa 2 giờ đồng hồ để thực hiện các biện pháp an ninh tăng cường.Cảnh sát Australia cho biết nhóm khủng bố Sydney nói trên sẽ bị đưa ra xét xử trong hai ngày 1-2/8.Australia hiện vẫn duy trì cảnh báo khủng bố ở mức “có thể xảy ra.” Kể từ năm 2014 đến nay, cảnh sát nước này đã phá vỡ 13 âm mưu tấn công khủng bố ở trong nước./.