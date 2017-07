Cờ của tổ chức IS. (Nguồn: journalfocus.com)

Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc ngày 20/7 đã nhất trí thông qua nghị quyết do Mỹ soạn thảo áp đặt trừng phạt tám cá nhân và doanh nghiệp có liên quan đến tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng và tổ chức khủng bố al-Qaeda.Đây được coi là động thái thúc đẩy các nỗ lực quốc tế chống hoạt động hỗ trợ tài chính cho chủ nghĩa khủng bố và cực đoan.Các cá nhân và doanh nghiệp bị bổ sung vào danh sách đen của Liên hợp quốc bao gồm các thủ lĩnh của IS ở Đông Nam Á, các nhóm cực đoan có liên hệ với IS ở Syria, các tay súng nước ngoài đến từ khu vực Caucuses và cơ sở kinh doanh đổi tiền bất hợp pháp.Cụ thể, các đối tượng trên gồm hai người Đông Nam Á là Muhammad Bahrum Naim Anggih Tamtomo - đối tượng hiện ở Syria nhưng cũng từng hoạt động tại Indonesia và tổ chức thực hiện các vụ tấn công khủng bố ở thủ đô Jakarta hôm 14/1/2016; và Omar Rochman hiện hoạt động tại Indonesia.Hai tay súng đến từ Caucuses là Malik Ruslanovich Barkhanoev, hoạt động tại Thổ Nhĩ Kỳ, Syria và vùng Bắc Caucuses thuộc Nga; và Murad Iraklievich Margoshvili, hiện hoạt động tại vùng Ingushetia thuộc Nga và Syria.Hai nhóm cực đoan hoạt động tại Syria cũng bị đưa vào danh sách đen, bao gồm nhóm Jund al Aqsa có liên hệ với Mặt trận al Nusra, một nhánh của al-Qaeda; và Jaysh Khalid Ibn al Waleed có liên hệ với IS. Đây là hai nhóm nhỏ xuất hiện trong cuộc khủng hoảng chính trị tại Syria năm 2011, song đến nay phát triển rất nhanh.Danh sách đen cũng bao gồm chi nhánh văn phòng thu đổi ngoại hối Hanifa Money Exchange Office đóng tại Albu Kamal của Syria và cơ sở kinh doanh hối đoái Selselat al-Thabab mà Mỹ cho là đã có hoạt động chuyển tiền thay mặt cho IS.Phó Đại sứ Mỹ tại Liên hợp quốc, bà Michele Sison miêu tả nghị quyết được thông qua ngày 20/7 là một "bước đi quan trọng tiếp theo" nhằm đánh bại IS, al-Qaeda cũng như các nhánh của các tổ chức này, đồng thời nhấn mạnh rằng "đối với Mỹ, không một vấn đề nào được ưu tiên hơn vấn đề này."IS đã chịu nhiều tổn thất nặng nề trên các chiến trường Syria và Iraq, song bà Sison cho rằng "mối đe dọa còn lâu mới kết thúc" và nhóm khủng bố này sẽ tiếp tục tìm cách truyền bá tư tưởng cực đoan của chúng và kích động các nhóm mới trên khắp thế giới.Nghị quyết nêu trên kêu gọi sự hợp tác quốc tế lớn hơn nhằm chấm dứt hoạt động hỗ trợ tài chính cho các nhóm cực đoan, ngăn chặn chúng sở hữu vũ khí cũng như thúc đẩy hợp tác để giải quyết các vấn đề liên quan việc các phần tử IS và al-Qaeda về quê nhà.Hiện đã có tổng cộng 252 cá nhân và 76 tổ chức nằm trong danh sách trừng phạt của Liên hợp quốc do có liên quan đến IS và al-Qaeda. Theo đó, những đối tượng này bị phong tỏa tài sản và cấm đi lại trên toàn thế giới./.