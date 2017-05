Chủ tịch Ủy ban An ninh nội địa Hạ viện Mỹ Michael McCaul. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Các nghị sỹ đảng Cộng hòa của Mỹ đã báo động về các quy định cho phép hàng triệu người châu Âu đến Mỹ mà không cần thị thực, đồng thời cảnh báo rằng các phần tử thánh chiến có thể lợi dụng lỗ hổng của chương trình này.Phát biểu trong phiên điều trần ngày 3/5 về vấn đề an ninh liên quan đến Chương trình Miễn thị thực Mỹ (VWP), Chủ tịch Ủy ban An ninh nội địa Hạ viện Mỹ Michael McCaul nêu rõ các tổ chức khủng bố "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng và al-Qaeda đã hứng chịu những thất bại nặng nề tại Syria và Iraq.Do lãnh thổ mà các lực lượng này kiểm soát đang giảm dần, số tay súng hồi hương ngày càng nhiều lên.Người đứng đầu Lực lượng Đặc nhiệm chống khủng bố vào Mỹ, Hạ nghị sỹ đảng Cộng hòa Mike Gallagher đã viện dẫn các vụ tấn công đẫm máu tại Paris (Pháp), Brussels (Bỉ), Nice của Pháp và Berlin (Đức) làm ví dụ cho thấy Mỹ nên tăng cường cảnh giác.Theo ông, đa số các tay súng này đều là công dân châu Âu với hộ chiếu hợp pháp, do đó các đối tượng này hoàn toàn có thể vào Mỹ thông qua thị thực hợp lệ hoặc VWP.Ông nhấn mạnh mặc dù có nhiều lợi ích đến từ hệ thống chào đón người nhập cư trong các lĩnh vực như du lịch, thương mại và kinh doanh, song Mỹ cần xem xét dưới góc nhìn của các phần tử khủng bố nhằm tìm ra các lỗ hổng tiềm tàng.Hàng triệu công dân của 38 nước giàu có; trong đó có 30 nước châu Âu, đang được hưởng lợi từ việc miễn thị thực khi cho phép họ đến Mỹ trong 90 ngày mà không cần trải qua quá trình làm thủ tục kéo dài.Họ chỉ cần nộp đơn xin phép thông qua Hệ thống Điện tử cấp phép đi lại (ESTA) trước khi du lịch.Tuy nhiên, kể từ khi xảy ra các vụ tấn công đẫm máu tại Pháp năm 2015, với thủ phạm hoặc sự trợ giúp từ các phần tử thánh chiến mang hộ chiếu Pháp và Bỉ, nhiều nghị sỹ Mỹ coi việc miễn thị thực là một lỗ hổng an ninh nguy hiểm.Tháng 12/2015, chỉ vài tuần sau vụ tấn công đẫm máu tại Paris khiến 130 người thiệt mạng và hơn 350 người bị thương, Quốc hội Mỹ đã siết chặt các quy định của VWP, theo đó cấm người nước ngoài được hưởng chương trình này nếu họ đã đến một trong 7 nước có nguy cơ như Iran, Iraq, Libya, Somalia, Sudan, Syria và Yemen sau thời điểm tháng 3/2011.Luật này cũng cấm công dân của các nước VWP mang hai quốc tịch từ Iran, Iraq, Sudan hoặc Syria được hưởng chương trình này.Theo Cơ quan Hải quan và bảo vệ biên giới Mỹ, kể từ tháng 10/2016, hơn 16.000 người nộp đơn qua ESTA đã bị từ chối do những tiêu chuẩn trên.Những cá nhân bị ảnh hưởng do sự thay đổi này sẽ không bị từ chối vào Mỹ ngay lập tức, song họ sẽ phải xin thị thực từ một lãnh sự quán Mỹ, nơi áp dụng các biện pháp an ninh đầy đủ như quét vân tay và tiến hành phỏng vấn./.