Cựu cố vấn an ninh quốc gia của Tổng thống Mỹ Michael Flynn. (Nguồn: Getty)

Theo AP, ngày 14/2, một số nghị sỹ Nga đã lên tiếng bảo vệ cựu Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Michael Flynn, người đã từ chức sau khi nhiều báo cáo cho thấy ông đã khiến các quan chức Nhà Trắng "lầm đường lạc lối" về mối quan hệ với Nga.Chủ tịch Ủy ban đối ngoại Thượng viện Nga ông Konstantin Kosachev viết trên mạng xã hội Facebook rằng việc sa thải một cố vấn an ninh do có liên hệ với Nga "không những là bệnh hoang tưởng mà thậm chí còn là điều tồi tệ."Ngay sau đó, trên mạng xã hội Twitter, Chủ tịch Ủy ban đối ngoại Hạ viện Nga Alexei Pushkov cũng cho rằng vụ việc trên, vốn gây tranh cãi tại Mỹ trong thời gian qua, "không nhằm vào ông Flynn mà là nhằm vào quan hệ với Nga."Trước đó, kênh truyền hình CNN của Mỹ dẫn hai nguồn tin cho biết Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Michael Flynn đã từ chức đêm 13/2 (theo giờ địa phương) giữa lúc có những tranh cãi liên quan tới những quan hệ của ông Michael Flynn với giới chức Nga trước khi ông Donald Trump nhậm chức Tổng thống Mỹ./.