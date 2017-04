Thủ tướng Anh Theresa May phát biểu tại Hội nghị thượng đỉnh Liên minh châu Âu ở Brussels (Bỉ) ngày 9/3. (Nguồn: THX/TTXVN)

Ngày 18/4, các nhà đàm phán của Nghị viện châu Âu (EP) đã hoan nghênh quyết định của Thủ tướng Anh Theresa May về việc kêu gọi chính phủ nước này tiến hành tổng tuyển cử trước hạn, cho rằng đây là cơ hội để người dân Anh có thể bày tỏ quan điểm của mình về mối quan hệ với Liên minh châu Âu (EU).Trên tài khoản mạng xã hội của mình, ông Guy Verhofstadt, cựu Thủ tướng Bỉ và hiện là nhà đàm phán của EP về tiến trình Anh rời khỏi EU (còn gọi là Brexit), nhận định cuộc bầu cử tại Anh là "một vấn đề nội bộ, song rõ ràng vấn đề Brexit sẽ là yếu tố quan trọng của sự kiện này."Điều này đồng nghĩa công dân Anh sẽ có cơ hội để thể hiện và bày tỏ những quan điểm của riêng mình về mối quan hệ trong tương lai giữa nước này và EU mà họ kỳ vọng. Ông Verhofstadt đồng thời khẳng định sẽ hợp tác với chính phủ mới ở Anh "vì một tương lai chung tốt đẹp nhất có thể."Tuyên bố của ông Verhofstadt được đưa ra sau khi Thủ tướng May trước đó một ngày đã bất ngờ kêu gọi tiến hành tổng tuyển cử trước thời hạn ở nước này vào ngày 8/6 tới, trong bối cảnh Anh đang xúc tiến quá trình đàm phán rời EU.Bà May đã viện dẫn sự bất hòa và chia rẽ quan điểm trong Quốc hội Anh về vấn đề Brexit như một trong những lý do chính để kêu gọi tổng tuyển cử sớm. Nhà lãnh đạo này khẳng định giải pháp trên là cách duy nhất để đảm bảo ổn định chính trị trong nhiều năm tới khi Anh đang xúc tiến quá trình đàm phán rời EU.Trong khi đó, người phát ngôn của Thủ tướng Anh nêu rõ lịch trình Anh rời EU sẽ không bị ảnh hưởng sau quyết định của Thủ tướng May kêu gọi bầu cử sớm, đồng thời nhấn mạnh các công việc hướng tới một thỏa thuận Brexit vẫn đang được triển khai.Mặc dù Thủ tướng May vẫn giành được sự tín nhiệm cao của người dân Anh, song đảng Bảo thủ của bà hiện chỉ chiếm đa số quá bán sít sao với chỉ 330/650 ghế trong Hạ viện. Giới phân tích nhận định bằng cách kêu gọi tổng tuyển cử sớm, Thủ tướng May được cho là đang đánh cược vào cử tri với hy vọng đảng Bảo thủ của bà sẽ giành thêm được nhiều ghế tại Quốc hội và nữ chính khách này sẽ có được sự hậu thuẫn vững chắc hơn trong quá trình đàm phán Brexit.Theo một cuộc thăm dò do YouGov tiến hành công bố cùng ngày, đảng Bảo thủ của Thủ tướng May có thể giành được 382 ghế tại Hạ viện, trong khi Công đảng đối lập đứng thứ 2 với 179 ghế, đảng Quốc gia Scotland được 56 ghế, đảng Dân chủ tự do được 10 ghế và số ghế còn lại thuộc về các đảng nhỏ.Cùng ngày, Nhà Trắng cũng ra thông cáo cho biết trong cuộc điện đàm với Thủ tướng May, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã được thông báo về kế hoạch tổ chức bầu cử sớm tại Anh. Nhà lãnh đạo Mỹ đã gửi lời chúc may mắn đến Thủ tướng Anh với hy vọng cuộc bầu cử trước thời hạn sẽ diễn ra tốt đẹp./.