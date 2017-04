Cờ của EU bên tòa nhà Quốc hội Anh ở London ngày 29/3. (Nguồn: THX//TTXVN)

Sputniknews.com đưa tin Chủ tịch Nghị viện châu Âu (EP) Antonio Tajani cho rằng việc nước Anh rời khỏi Liên minh châu Âu (Brexit) có thể được đảo ngược nếu Chính phủ Anh thay đổi quan điểm sau cuộc tổng tuyển cử sắp tới.Phát biểu với báo The Guardian ngày 20/4, ông Tajani nói: "Điều đó có khả năng diễn ra nếu chính phủ mới của Anh quyết định thay đổi quan điểm. Quyết định cuối cùng tùy thuộc vào 27 nước thành viên trong Liên minh châu Âu (EU), nhưng mọi người sẽ ủng hộ nếu Anh quyết định đảo ngược Điều 50 Hiệp ước Lisbon."Trước đó, hôm 19/4, Hạ viện Anh đã ủng hộ quyết định của Thủ tướng Theresa May tổ chức tổng tuyển cử sớm vào ngày 8/6 tới.Bà May cho hay cuộc tổng tuyển cử sớm nhằm khắc phục sự chia rẽ trong quốc hội, thành công trong các cuộc thương lượng Brexit với EU và đảm bảo sự ổn định ở Anh./.