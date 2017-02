Việc cấp thẻ bảo hiểm y tế điện tư sẽ mang lại nhiều tiện ích. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Theo thông tin từ Văn phòng Chính phủ ngày 6/2, Chính phủ vừa yêu cầu Bảo hiểm Xã hội Việt Nam nghiên cứu cấp thẻ bảo hiểm y tế điện tử cho người dân.Theo đó, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam áp dụng công nghệ thông tin, kết nối mạng giữa các cơ quan bảo hiểm xã hội của 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, tạo lập cơ sở dữ liệu bảo hiểm xã hội tập trung của cả nước, tiến tới thực hiện giao dịch điện tử đối với các thủ tục kê khai, thu nộp và giải quyết chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp.Bảo hiểm Xã hội Việt Nam nghiên cứu thực hiện cấp thẻ bảo hiểm y tế điện tử, tiến tới tích hợp các thông tin bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp vào một thẻ điện tử chung.Bên cạnh đó, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam cần nâng cao chất lượng công tác giám định bảo hiểm y tế, kết nối điện tử với các bệnh viện, phòng khám, đảm bảo chi trả bảo hiểm y tế đúng, kịp thời và tránh thất thoát.Tính đến hết năm 2016, đã có hơn 75 triệu người tham gia bảo hiểm y tế với tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế chung của toàn quốc là hơn 81%, vượt 2,8% so với chỉ tiêu bao phủ được giao và tăng 4,3% so với năm 2015.Tuy nhiên, hiện vẫn còn hơn 18% dân số (khoảng 17 triệu người) chưa có bảo hiểm y tế.Số người chưa có thẻ bảo hiểm y tế bao gồm cả số người chưa tham gia bảo hiểm y tế theo lộ trình do luật quy định và có cả số phải tham gia nhưng không tham gia đầy đủ. Đó là khoảng 3 triệu người lao động trong các doanh nghiệp; 0,4 triệu người thuộc hộ gia đình cận nghèo và 3 triệu học sinh, sinh viên chưa tham gia bảo hiểm y tế./.