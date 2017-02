Ngoại trưởng Anh Boris Johnson, một trong số những người từ bỏ quốc tịch Mỹ. (Nguồn: EPA/ TTXVN)

Theo Đài TNHK, theo một danh sách hàng quý được Bộ Tài chính Mỹ công bố trong tuần này, hơn 5.400 người Mỹ sinh sống ở nước ngoài đã từ bỏ quốc tịch Mỹ của mình trong năm 2016.Đặc biệt, trong đó số những người từ bỏ quốc tịch Mỹ có tên của Ngoại trưởng Anh Boris Johnson.Số liệu do công ty luật Andrew Mitchel LLC ở bang Connecticut thu thập cho thấy số người từ bỏ quốc tịch Mỹ tăng 58% so với năm 2014 và 26% so với năm 2015.Được tổng hợp từ số liệu của Bộ Ngoại giao và Sở Thuế vụ Mỹ (IRS), số liệu của Mitchel cho thấy dù số người Mỹ ly hương gần như không tăng so với những năm 1960 và thậm chí sụt giảm so với những năm 1990 và đầu những năm 2000, song lại tăng vọt trong 5 năm qua.Năm 2010, Quốc hội Mỹ đã thông qua Đạo luật Tuân thủ Thuế Tài khoản Nước ngoài (FATCA), theo đó bắt buộc người đóng thuế phải tiết lộ các tài khoản nước ngoài khi họ khai thuế, tăng đáng kể mức tiền phạt đối với những ai không tuân thủ, và gây áp lực đối với các ngân hàng khắp thế giới để họ giúp đỡ IRS trong việc tuân thủ đạo luật trên bằng cách đe dọa giữ lại 30% những khoản thanh toán như cổ tức bằng cổ phiếu từ những nguồn ở Mỹ”.Trong số những người từ bỏ quốc tịch Mỹ trong năm 2016 có ông Boris Johnson, Ngoại trưởng Anh và cựu thị trưởng thành phố London.Ông Johnson sinh ra tại Thành phố New York, nơi cha mẹ ông sinh sống vào thời điểm đó, và rời Mỹ khi ông 5 tuổi.Là công dân mang 2 quốc tịch Anh-Mỹ, vào thời điểm năm 2014, ông phàn nàn rằng việc bắt ông phải đóng thuế cho Chính phủ Mỹ liên quan đến ngôi nhà mà ông bán ở London là chuyện "hết sức bực mình"./.