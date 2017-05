Ngoại trưởng Anh Boris Johnson. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngoại trưởng Anh Boris Johnson ngày 5/5 đã tới thành phố Tobrouk, miền Đông Libya và đã hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Libya Aguila Sala.Ngoại trưởng Anh đã bày tỏ ủng hộ những nỗ lực hòa giải dân tộc và lắng nghe ý kiến của các bên tại Libya nhằm đưa quốc gia Bắc Phi thoát ra khỏi sựÔng Johnson tuyên bố một tương lai tin cậy hơn, ổn định và thịnh vượng đối với Libya chỉ có thể được bảo đảm khi các phe phái tại nước này cũng nhau nỗ lực vì lợi ích của nhân dân Libya.Quốc hội Libya tại Tobrouk ủng hộ Tướng Khalifa Haftar, người đứng đầu Quân đội Quốc gia Libya (ANL) ở miền Đông Libya, cho đến nay vẫn từ chối bỏ phiếu tín nhiệm Chính phủ đoàn kết dân tộc (GNA) được quốc tế công nhận do ông Fayez al-Sarraj lãnh đạo.Ngày 4/5 tại Tripoli, Ngoại trưởng Anh đã kêu gọi các bên tại Libya nắm lấy cơ hội này để mở đường cho hòa giải dân tộc và thống nhất đất nước.Ông Johnson cũng cho rằng sự quản lý có hiệu quả là chìa khóa để chiến thắng chủ nghĩa khủng bố tại Libya và chống nạn di cư bất hợp pháp.Ngoại trưởng Anh cũng đã thảo luận với ông Fayez al-Sarraj và Ngoại trưởng Libya Mohamed al-Taher Siala về những biện pháp nhằm tái lập an ninh và ổn định tại quốc gia Bắc Phi này.Libya rơi vào tình trạng bất ổn triền miên kể từ sau cuộc chính biến lật đổ chế độ của nhà lãnh đạo Muammar Gaddafi hồi năm 2011.Hai chính quyền đối địch đã tồn tại song song ở Libya, một tại thành phố Tripoli và một tại thành phố cảng Đông Bắc Tobruk.Tháng 12/2015, dưới sự hỗ trợ của Liên hợp quốc, chính phủ đoàn kết dân tộc do Hội đồng Tổng thống lãnh đạo, nhằm thay thế cho các chính quyền nhỏ lẻ và đối địch, đã hình thành và bắt đầu hoạt động tại Tripoli từ ngày 30/3/2016.Tuy nhiên, chính phủ đoàn kết đang phải nỗ lực xác lập quyền lãnh đạo trên cả nước, trong bối cảnh Quốc hội tại Tobruk cho tới nay vẫn từ chối ủng hộ tiến trình này./.