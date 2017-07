Tên lửa đạn đạo liên lục địa Hwasong-14 của Triều Tiên chuẩn bị được phóng tại một địa điểm bí mật ngày 4/7. (Nguồn: EPA/TTXVN)

Ngày 29/7, Ngoại trưởng Đức Sigmar Gabriel đã lên án vụmới nhất của Triều Tiên đêm 28/7 và kêu gọi cộng đồng quốc tế tiến hành các biện pháp đáp trả Bình Nhưỡng.Trong một tuyên bố được Bộ Ngoại giao Đức đưa ra, Ngoại trưởng Sigmar Gabriel nêu rõ:"Thay mặt cho chính phủ liên bang, tôi lên án mạnh mẽ vụ phóng tên lửa mới của Triều Tiên. Cộng đồng quốc tế cần đưa ra những phản ứng chung rõ ràng về vụ việc này, nhằm khiến cho Triều Tiên phải từ bỏ các vụ phóng tên lửa và thử nghiệm hạt nhân nguy hiểm và bất hợp pháp của họ, đồng thời tuân thủ các nghị quyết tương ứng của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc."Ngoại trưởng Gabriel cũng nhấn mạnh trách nhiệm đặc biệt của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đối với vấn đề các vụ thử tên lửa của Triều Tiên, và cho biết thêm rằng Đức cam kết siết chặt các biện pháp trừng phạt nhằm vào Bình Nhưỡng.Trước đó cùng ngày, Triều Tiên tuyên bố nước này đã phóng thử tên lửa đạng đạo liên lục địa (ICBM) Hwasong-14 lần thứ 2, và nói rằng vụ phóng này đã thành công. ICBM này đã đạt đến độ cao 3.725 km và bay được 998 km trong khoảng 47 phút, sau đó rơi xuống biển Nhật Bản.Tổng Thư ký Liên hợp quốc António Guterres đã lên án vụ phóng thử tên lửa đạn đạo của Triều Tiên, coi đây là hành động vi phạm nghiêm trọng các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc.Người phát ngôn của Tổng Thư ký Liên hợp quốc cho biết ông Guterres nhấn mạnh giới lãnh đạo Triều Tiên cần tuân thủ đầy đủ nghĩa vụ quốc tế và cùng với cộng đồng quốc tế giải quyết tình hình căng thẳng tại Bán đảo Triều Tiên.Trong khi đó, Liên minh châu Âu (EU) tuyên bố hành động của Triều Tiên đã gây ra "một mối đe dọa nghiêm trọng đối với an ninh và hòa bình quốc tế."Tuyên bố của cơ quan đối ngoại EU cho biết vụ thử tên lửa ngày 28/7 là "một sự vi phạm các trách nhiệm quốc tế của Triều Tiên nêu rõ trong các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc."Tuyên bố hối thúc Bình Nhưỡng "kiềm chế các hành động khiêu khích có thể dẫn tới căng thẳng gia tăng trong khu vực và trên toàn cầu."Đại diện cấp cao của EU về chính sách an ninh và đối ngoại Federica Mogherini sẽ thảo luận tình hình tại Bán đảo Triều Tiên với giới chức Hàn Quốc cùng các đối tác quốc tế khác trong vài ngày tới./.