Ảnh minh họa. (Nguồn: whatinvestment.co.uk)

Tiếp theo cuộc họp của các ngoại trưởng Liên minh châu Âu (EU) diễn ra hồi tháng 6 vừa qua, ngày 17/7, Hội đồng đối ngoại của EU tiến hành nhóm họp bàn về những ưu tiên liên quan đến việc triển khai chiến lược toàn cầu của khối trong những năm tới, trong đó đặt trọng tâm vào vấn đề liên quan đến nạn di cư trên Địa Trung Hải.Tại cuộc họp này, ngoại trưởng các nước EU dự kiến đề cập đến những diễn biến gần đây nhất tại Libya và xem xét lại những biện pháp ứng phó mà EU đã thực hiện, trong đó có chiến dịch Sophia chống lại nạn buôn người trên khu vực Địa Trung Hải được cho là chưa phát huy được hiệu quả.Mục tiêu của EU khi tiến hành chiến dịch là nhằm triệt phá các mạng lưới đưa người vượt biển trái phép đến châu Âu qua ngả Địa Trung Hải, tuy nhiên chiến dịch này đến nay được đánh giá là chưa đạt hiệu quả như kỳ vọng vì lực lượng an ninh chỉ bắt giữ được một số tay chân cấp thấp của những mạng lưới trên cùng với những người di cư.Trong cuộc họp trên, ngoại trưởng các nước EU dự kiến đưa ra những biện pháp trừng phạt mạnh hơn nhằm vào những tên đầu sỏ và những kẻ được hưởng lợi từ những mạng lưới này.Vấn đề Triều Tiên cũng là một nội dung đáng lưu ý tại cuộc họp trên do mối quan ngại về những diễn biến gần đây khi Bình Nhưỡng tiến hành vụ bắn thử tên lửa đạn đạo ngày 4/7 vừa qua.Trong cuộc họp này, ngoại trưởng các nước EU sẽ xem xét mối quan hệ với Triều Tiên và thực hiện những chính sách mới hơn nhằm thuyết phục nước này thay đổi quan điểm về vấn đề hạt nhân.Ngoài ra, Hội đồng đối ngoại của EU dự kiến sẽ thông qua việc quản lý khủng hoảng liên quan đến việc ủng hộ cuộc cải cách lĩnh vực an ninh tại Iraq cũng như những ưu tiên hàng đầu của EU tại Liên hợp quốc và tại phiên họp lần thức 72 của Đại hội đồng Liên hợp quốc sẽ diễn ra vào tháng 9 tới./.