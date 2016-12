Ngoại trưởng Mỹ John Kerry phát biểu về tiến trình hòa bình tại Trung Đông. (Nguồn: AP)

Ngày 28/12, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đã cảnh báo chương trình xây nhà định cư của Israel tại khu vực Bờ Tây không chỉ đe dọa tới hòa bình tại Trung Đông, mà còn ảnh hưởng tới chính tương lai của nước này.Trong bài phát biểu dài 70 phút liên quan tới tiến trình hòa bình tại Trung Đông, Ngoại trưởng Kerry cảnh báo Israel đang hướng tới việc chiếm đóng vĩnh viễn những vùng đất của người Palestine tại Bờ Tây thông qua chương trình xây nhà định cư.Bên cạnh đó, ông Kerry nhấn mạnh giải pháp 2 nhà nước là cách duy nhất để giải quyết xung đột dai dẳng giữa Israel và Palestine. Tuy nhiên, giải pháp này đang đứng trước nguy cơ đổ vỡ, khi các cuộc hòa đàm giữa các bên đã bị đình trệ từ năm 2014 đến nay và các bên không chịu nhượng bộ.Theo ông Kerry, cả Israel và Palestine cần chấp nhận giải pháp 2 nhà nước và việc phân định lãnh thổ sẽ dựa trên những khu vực mà 2 bên nắm giữ trước chiến tranh Trung Đông 1967 với Jerusalem là thủ đô chung.Trong bối cảnh đó, Ngoại trưởng Kerry cho rằng việc Mỹ quyết định sử dụng phiếu trắng thay vì dùng quyền phủ quyết giúp Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc thông qua 1 nghị quyết lên án chương trình định cư của Israel hồi tuần trước là nhằm bảo vệ giải pháp 2 nhà nước.Ngay sau bài phát biểu của Ngoại trưởng Mỹ, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã gọi đây là một hành động chống Israel, khẳng định nguyên nhân gốc rễ của bất ổn tại Trung Đông đã không được ông Kerry đề cập tới. Đó chính là sự phản đối của người Palestine về một Nhà nước Do Thái. Thủ tướng Netanyahu cũng cáo buộc Ngoại trưởng Kerry đã thể hiện định kiến với Israel, đồng thời bày tỏ hi vọng sớm hợp tác với Tổng thống đắc cử Donald Trump, người đã cam kết sẽ theo đuổi các chính sách ủng hộ Israel hơn.Về phần mình, trưởng đoàn đàm phán Palestine, ông Erekat cho hay, Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas tuyên bố sẵn sàng nối lại hòa đàm ngay lập tức nếu Israel ngừng các hoạt động định cư./.