Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson. (Nguồn: EPA/TTXVN)

Reuters/AP đưa tin Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson ngày 18/4 cho biết ông đã thông báo cho Quốc hội các kế hoạch xem xét về việc liệu dỡ bỏ các lệnh trừng phạt nhằm vào Iran có lợi cho an ninh quốc gia của Mỹ hay không.Trong thông báo, Ngoại trưởng Tillerson cho biết: “Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chỉ thị các cơ quan liên ngành do Hội đồng An ninh Quốc gia đứng đầu rà soát thỏa thuận Kế hoạch hành động chung toàn diện (JCPOA) ký kết giữa Iran và nhóm P5+1, đánh giá xem liệu việc dỡ bỏ các lệnh trừng phạt nhằm vào Iran, căn cứ theo JCPOA, có quan trọng đối với các lợi ích an ninh quốc gia của Mỹ hay không.”Theo Ngoại trưởng Mỹ, Iran đang tuân thủ JCPOA và Washington đã gia hạn việc nới lỏng các lệnh trừng phạt Iran, do nước Cộng hòa Hồi giáo kiềm chế chương trình hạt nhân của mình.Tuy nhiên chính quyền Mỹ vẫn cần rà soát toàn diện thỏa thuận nhằm đánh giá liệu việc nới lỏng các lệnh trừng phạt có lợi cho an ninh quốc gia Mỹ hay không, với lưu ý rằng Iran vẫn là nhà nước bảo trợ khủng bố hàng đầu.Báo cáo xác nhận việc Tehran tuân thủ thỏa thuận hạt nhân phải được gửi tới Quốc hội 3 tháng một lần, và đây là báo cáo đầu tiên của chính quyền Trump kể từ khi nắm quyền./.