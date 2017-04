Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson. (Nguồn: Getty Images)

Ngày 24/4, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Mark Toner cho biết, Ngoại trưởng nước này Rex Tillerson dự kiến chủ trì một cuộc họp đặc biệt của Liên hợp quốc về vấn đề Triều Tiên vào ngày 28/4.Trong một thông cáo, ông Mark Toner nêu rõ: “Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên gây ra một trong những mối đe dọa nghiêm trọng nhất cho hòa bình và an ninh quốc tế với tham vọng theo đuổi vũ khí hạt nhân, tên lửa đạn đạo, các loại vũ khí hủy diệt hàng loạt, cũng như các hoạt động bị cấm khác.""Cuộc họp sắp tới sẽ là dịp để các thành viên Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc thảo luận những cách thức nhằm tối đa hóa hiệu quả của các biện pháp hiện nay đối với Triều Tiên, đồng thời thể hiện quyết tâm đáp trả các hành động leo thang gây hấn bằng những biện pháp thích đáng mới" - ông Toner cho biết thêm.Đại sứ Mỹ tại Liên hợp quốc Nikki Haley đang giữ chức Chủ tịch luân phiên Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc trong tháng này./.