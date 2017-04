Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị và người đồng cấp Mỹ Rex Tillerson. (Nguồn: Reuters)

Theo Tân Hoa xã, ngày 28/4, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị đã gặp người đồng cấp Mỹ Rex Tillerson bên lề cuộc họp cấp bộ trưởng của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc về vấn đề hạt nhân trên Bán đảo Triều Tiên.Ông Vương Nghị cho biết quan hệ Mỹ-Trung đã có được sự chuyển tiếp suôn sẻ, với một sự bắt đầu tốt đẹp, và là một dấu hiệu tích cực cho thấy hai bên sẵn sàng hợp tác vì sự thịnh vượng của nhân dân hai nước và cùng đóng góp cho nền hòa bình thế giới.Ông Vương lưu ý rằng sự liên lạc chặt chẽ giữa các lãnh đạo hai nước đóng vai trò quan trọng và chủ đạo trong phát triển quan hệ song phương.Về phần mình, Ngoại trưởng Tillerson cho biết Mỹ hy vọng hợp tác với Trung Quốc để tổ chức các cuộc đối thoại cấp cao về một loạt lĩnh vực, tăng cường trao đổi, củng cố hợp tác và đương đầu với các thách thức.Bên cạnh đó, hai bên nhất trí rằng trong bối cảnh căng thẳng leo thang tại Bán đảo Triều Tiên, điều cần thiết và kịp thời là tổ chức một cuộc họp về vấn đề này tại Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc.Hai bên cũng cho biết tất cả các bên đã nhắc lại về mục tiêu phi hạt nhân hóa và cam kết thực hiện nghiêm túc các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, cũng như giải quyết vấn đề này thông qua đối thoại hòa bình và đám phán để giảm căng thẳng càng sớm càng tốt./.