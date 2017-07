Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson (phải) và Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov (trái) trong cuộc gặp tại Washington, DC, ngày 10/5. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo TASS, ngày 12/7, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov khẳng định rằng đơn vị an ninh mạng chung Nga-Mỹ sẽ được thành lập, đồng thời nêu rõ vấn đề an ninh mạng đã được chú ý "do thực tế cho thấy lĩnh vực này đang ngày càng trở nên dễ bị tấn công."Trả lời họp báo khi được hỏi về việc liệu Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Mỹ Donald Trump đã thực sự nhất trí thành lập một đơn vị chung về an ninh mạng chưa, ông Lavrov nói: "Về cuộc họp giữa hai Tổng thống Putin và Trump, ngay lập tức tôi đã đưa ra đánh giá của chúng tôi sau cuộc gặp ở Hamburg. Tôi ủng hộ những điều mình đã nói. Tôi đã trực tiếp tham gia (cuộc họp), không giống như nhiều người đang tìm cách tả lại những gì đã xảy ra ở đó."Ông Lavrov từng nói sau cuộc họp giữa hai nhà lãnh đạo trên ở Hamburg rằng các bên đã nhất trí thành lập một nhóm chuyên gia chung về an ninh thông tin.Trước đó, ngày 10/7, Người phát ngôn Điện Kremlin, Dmitry Peskov tuyên bố Tổng thống Nga Putin và người đồng cấp Mỹ Trump không có bất cứ cam kết nào về việc thành lập một đơn vị cộng tác giữa hai nước trong lĩnh vực an ninh mạng./.