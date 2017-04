Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson sắp có cuộc họp với người đồng cấp của Nhật Bản và Hàn Quốc. (Nguồn: Getty Images)

Theo Kyodo, các nguồn tin ngoại giao ngày 22/4 cho hay Nhật Bản, Mỹ và Hàn Quốc sẽ nhóm họp cấp ngoại trưởng vào cuối tháng này nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho những nỗ lực hợp tác suôn sẻ trong việc gây sức ép đối với Triều Tiên liên quan các hoạt động thử vũ khí của Bình Nhưỡng.Các nguồn tin này cho biết, Ngoại trưởng Nhật Bản Fumio Kishida và những người đồng cấp Rex Tillerson của Mỹ và Yun Byung Se của Hàn Quốc sẽ khẳng định cam kết tăng tường các biện pháp trừng phạt Triều Tiên nếu Bình Nhưỡng tiếp tục có hành động khiêu khích, trong đó có việc tiến hành một vụ thử hạt nhân khác.Ba nước đang cân nhắc tổ chức cuộc họp này bên lề hội nghị bộ trưởng Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc dự kiến diễn ra tại New York (Mỹ) vào ngày 28/4 tới.Nhiều khả năng cuộc họp sẽ bàn về các vụ phóng thử tên lửa đạn đạo của Bình Nhưỡng và tình hình căng thẳng leo thang trong khu vực do nguy cơ sắp xảy ra một vụ thử hạt nhân hoặc tên lửa đạn đạo liên lục địa.Tại hội nghị bộ trưởng Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc do Mỹ chủ trì, chương trình phát triển hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên sẽ nằm trong chương trình nghị sự, trong khi các quan chức cấp cao của Nhật​-Mỹ-Hàn sẽ gặp nhau vào ngày 25/4 tại thủ đô Tokyo để tiếp tục thảo luận./.