Binh sỹ Israel gác tại Kubar, phía tây Ramallah trong cuộc xung đột với người biểu tình Palestine ngày 22/7. (Nguồn: AFP/ TTXVN)

Ngày 23/7, Ngoại trưởng Ai Cập Sameh Shoukry và người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu đã có cuộc điện đàm về các động thái gần đây của Israel tại đền thờ Hồi giáo Al-Aqsa ở Đông Jerusalem.Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, trong một cuộc họp báo, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ai Cập Ahmed abu Zeid nêu rõ Ngoại trưởng Shoukry là người chủ động gọi điện cho người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ, và hai bên đã trao đổi về "tình hình đang trở nên xấu đi ở Jerusalem, cũng như các cuộc tấn công của binh lính Israel vào dân thường Palestine."Cũng theo quan chức trên, cuộc điện đàm này nhằm phối hợp các biện pháp khả thi do các thành viên Tổ chức Hợp tác Hồi giáo (OIC) thực hiện liên quan đến các vi phạm của Israel tại đền thờ Al-Aqsa. Thổ Nhĩ Kỳ hiện giữ cương vị Chủ tịch OIC, trong đó Ai Cập là thành viên.Những diễn biến mới nhất ở Jerusalem cũng là nội dung bao trùm cuộc điện đàm cùng ngày giữa Ngoại trưởng Algeria Abdelkader Messahel và người đồng cấp Jordan Ayman Safadi.Trong cuộc điện đàm, hai bên đã thảo luận về "tình hình căng thẳng sau khi các biện pháp chống người Palestine được thực thi."Ngoại trưởng hai nước nhất trí "thúc đẩy các nỗ lực cần thiết trong việc tham vấn cộng đồng quốc tế, trong đó có các quốc gia Arab và Hồi giáo cũng như các tổ chức quốc tế, nhằm đảm bảo việc bảo vệ người Palestine và các thánh tích, trong khi gây sức ép để lực lượng chiếm đóng Israel chấm dứt leo thang căng thẳng."Cùng ngày, Nội các an ninh Israel đã nhóm họp để xem xét lại quyết định lắp đặt các máy dò kim loại tại đền Al-Aqsa ở Jerusalem. Trong khi đó, Bộ trưởng An ninh công cộng Israel Gilad Erdan cho biết nước này có thể loại bỏ các máy dò kim loại tại cổng vào đền Al-Aqsa, nếu cảnh sát có biện pháp khác nhằm đảm bảo an ninh tại khu vực này.Các máy dò kim loại được lắp đặt một tuần trước, nhằm phản ứng với vụ tấn công của các tay súng Arab tại đây khiến hai cảnh sát Israel thiệt mạng. Người Hồi giáo cho rằng Israel đang tìm cách mở rộng quyền kiểm soát tại khu vực này dưới vỏ bọc an ninh, điều mà Israel bác bỏ.Những tranh cãi đang gia tăng trong chính giới Israel, với việc một số người chỉ trích cho rằng chính phủ đã hành động mà không xem xét đầy đủ những hậu quả của việc áp dụng các biện pháp an ninh mới tại Al-Aqsa, địa điểm tín ngưỡng linh thiêng đối với cả người Do Thái và người Hồi giáo và cũng là tâm điểm của cuộc xung đột giữa Israel và Palestine.Cũng trong ngày 23/7, Liên đoàn Arab (AL) cho biết phiên họp khẩn của ngoại trưởng các nước Arab về tình hình tại khu vực đền thờ Al-Aqsa đã được dời sang ngày 27/7. Theo tuyên bố của AL, Jordan cùng một số nước Arab đã đưa ra đề nghị trên, nhằm đảm bảo có nhiều ngoại trưởng tham gia nhất./.