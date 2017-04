Khoảng 8 giờ ngày 20/4, nhà số 296 đường Trần Hưng Đạo, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định bất ngờ bị đổ sập hoàn toàn khiến một người chết và ít nhất một người bị thương.Chủ ngôi nhà bị sập là ông Phan Văn Hưng. Thời điểm sập nhà, vợ chồng ông Hưng và 2 con nhỏ đi vắng, chỉ có bố ông Hưng là ông Phan Văn Thủ ở nhà.Ông Thủ sau đó đã tử vong trên đường đi cấp cứu.Nguyên nhân ban đầu được xác định là do công trình bên cạnh đào móng khiến nhà bị sập.Theo thông tin ban đầu, do thợ xây của ngôi nhà bên cạnh đang đi ăn sáng, lúc xảy ra tai nạn chỉ có 1 người bị thương.Cơ quan chức năng đang phong tỏa hiện trường, phân luồng giao thông, bảo vệ hiện trường, từng bước khắc phục sụ cố nói trên.Có mặt chỉ đạo cứu hộ tại hiện trường, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Định Trần Châu cho biết: "Ngay khi nghe được tin báo, tỉnh lập tức triển khai cứu hộ, cứu nạn, đưa người bị nạn đi cấp cứu. Chúng tôi đang tập trung toàn bộ lực lượng phục vụ công tác cứu hộ, gồm Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy, Công an giao thông, Công an phường và dân quân để khẩn trương thu dọn đống đổ nát, tìm xem còn ai bị mắc kẹt không"./.