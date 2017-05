Cá ngừ sọc dưa được tập kết ở cảng cá Hòn Rớ, thành phố Nha Trang. (Ảnh: Nguyên Lý/TTXVN)

Sau hơn 1 tháng vào vụ cá Nam, từ đầu tháng 4 đến nay, ngư dân Khánh Hòa được mùa khai thác hải sản nhờ các chính sách hỗ trợ thiết thực và thời tiết thuận lợi.Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Khánh Hòa, sản lượng hải sản từ đầu vụ cá Nam đến nay đạt trên 11.200 tấn, tăng gần 3% so với cùng kỳ năm trước.Tổng sản lượng khai thác hải sản của tỉnh, từ đầu năm 2017 đến nay đạt trên 29.000 tấn, tăng 2,4% so với cùng kỳ năm 2016.Những ngày qua, ngư dân Khánh Hòa đã trúng cá cơm đầu vụ. Vào sáng sớm, tại bến cá Vĩnh Trường và khu vực bờ kè phía ngoài cảng cá Hòn Rớ, xã Phước Đồng, nhiều tàu cập bờ để bán cá cơm.Các chủ tàu cho biết, tuy mới vào đầu vụ khai thác nhưng mỗi chuyến biển đi từ đêm đến sáng sớm đã đánh bắt được từ 200​-300 kg cá. Hiện giá cá cơm bán được 25.000​-30.000 đồng/kg, cao hơn từ 5.000​-10.000 đồng/kg so với cùng thời điểm năm ngoái, giúp ngư dân thu lãi cao.Thời gian qua, ngư dân Khánh Hòa còn trúng đậm cá nục, cá mai… Các tàu khai thác xa bờ làm nghề lưới vây, chụp mực… cũng có sản lượng khá ổn định. Đặc biệt, vụ này cá ngừ đại dương bán được giá cao và ổn định nhất trong nhiều năm qua, từ 103.000​-110.000 đồng/kg.Ngành thủy sản khuyến cáo, do ảnh hưởng của hiện tượng El Nino nên từ cuối tháng 6 đến đầu tháng 7 tới, các luồng cá có thể di cư ra Thái Bình Dương nên có thể ảnh hưởng đến sản lượng khai thác, nhất là các loại cá nổi. Vì vậy, trong vụ cá Nam này, ngư dân cần tập trung khai thác từ tháng 4 đến tháng 7.Hiện ngành thủy sản Khánh Hòa tiếp tục triển khai nhiều chính sách hỗ trợ ngư dân sản xuất như nhân rộng mô hình tổ chức sản xuất cá ngừ đại dương theo chuỗi giá trị; hỗ trợ kỹ thuật giúp ngư dân đi biển an toàn; thành lập 70 tổ, đội liên kết sản xuất trên biển và 5 nghiệp đoàn nghề cá với 600 tàu cá tham gia.Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa đã phê duyệt cho 54 ngư dân vay vốn đóng mới, nâng cấp, cải hoán tàu cá, tàu dịch vụ theo Nghị định 67/NĐ-CP của Chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản. Trong số này, ngư dân đóng mới 42 tàu, nâng cấp, cải hoán 12 tàu với tổng số vốn vay 504 tỷ đồng.Hiện tỉnh đã có 12 tàu cá đóng mới và 3 tàu nâng cấp hạ thủy đi vào hoạt động; đồng thời đang triển khai đóng mới 7 tàu vỏ composite và 1 tàu vỏ thép theo Nghị định 67/NĐ-CP.Năm 2017, tỉnh Khánh Hòa phấn đấu khai thác khoảng 89.000 tấn hải sản./.