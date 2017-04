'Người cũ' Chí Anh và bạn nhảy, cũng là chồng hiện tại, Phan Hiển có mặt bên cạnh Khánh Thi trong buổi họp báo 'Khánh Thi - Liveshow 25 năm' chiều 23/4 tại Hà Nội. (Ảnh: Thế Dương Đỗ)

Khánh Thi hạnh phúc bên Phan Hiển. (Ảnh: Thế Dương Đỗ)

Gia đình nhỏ của Khánh Thi - Phan Hiển. (Ảnh: Thế Dương Đỗ)

Bên cạnh bạn bè trong giới ca-múa, con trai của Khánh Thi và Phan Hiển sẽ góp mặt với màn trình diễn đặc biệt, theo bật mí của 'nữ hoàng dancesport.' (Ảnh: Thế Dương Đỗ)

Tổ chức liveshow đầu tiên trong sự nghiệp, “Khánh Thi – Liveshow 25 năm” của “nữ hoàng dancesport” không chỉ có bạn nhảy - ông xã trẻ tuổi Phan Hiển mà còn có sự góp mặt của “người cũ” Chí Anh. Liveshow đánh dấu màn tái ngộ của Khánh Thi-Chí Anh trên sàn nhảy từ khi chia tay vào năm 2009. Và sau 8 năm, nữ giám khảo “So you think you can dance” quyết định thuyết phục “người cũ” sánh vai lần nữa bên mình trong liveshow đánh dấu 25 năm sự nghiệp.Khán giả sẽ chứng kiến chuyện tình hơn 11 năm trời của Chí Anh – Khánh Thi trên sân khấu được truyền tải qua những bước nhảy sống động trên bối cảnh sân khấu mộng mơ của châu Âu. Quãng thời gian cả hai từng bên nhau học tập nơi xứ người được kỳ vọng sẽ làm người xem chìm đắm vào sự lãng mạn nhưng không kém phần bi thương bởi kết thúc không có hậu.Và dĩ nhiên, có Chí Anh thì không thể thiếu Phan Hiển – “một nửa” hiện tại của Khánh Thi. Mối quan hệ hiện tại nhận vô số ý kiến trái chiều của cặp đôi cô–trò sẽ được tái hiện lại sống động không kém “quá khứ” đôi Chí Anh – Khánh Thi. Tất cả những điều đó sẽ được giám khảo Thử thách cùng bước nhảy “kể lại” bằng các bài nhảy điêu luyện.Sau Khánh Thi, Phan Hiển cũng là người đảm đương phần lớn thời lượng chương trình. Anh sẽ có một sân khấu riêng để lần nữa hóa thành “Sơn Tùng M-TP” phiên bản dancesport nhảy "Lạc trôi.”Điểm độc đáo của chương trình là sự xuất hiện đặc biệt của Kubi – con trai Khánh Thi và Phan Hiển. Khánh Thi cũng chia sẻ, cô chuẩn bị phát hành một ca khúc mang tên “Tâm sự với con” do Nguyễn Hồng Thuận sáng tác. Đúng như tên bài hát, “Tâm sự với con” là bản song ca đầy cảm xúc giữa cô và Kubi, đồng thời cũng như một lời nhắn nhủ tâm sự của bà mẹ trẻ lần đầu sinh con với bao trăn trở và mong mỏi tìm cuộc sống bình yên cho gia đình.Liveshow “Khánh Thi – Liveshow 25 năm” còn có sự tham gia của anh trai Khánh Thi - nghệ sỹ violin tài năng Xuân Huy.Ngoài nhảy múa, Khánh Thi còn trổ tài ca hát tại liveshow. Cô sẽ cất giọng trong bài hát “Perhaps,” “Mùa thu lá bay,” “Đừng bắt em lựa chọn,”…như một phần nói về câu chuyện đời mình.Sau 25 năm du học và thành công trong làng thể thao cùng nghệ thuật, Khánh Thi luôn mong mỏi có thể thực hiện một liveshow riêng, để có thể tự đứng trên sân khấu cống hiến cho khán giả từng bước nhảy mạnh mẽ của mình và đánh dấu những chặng đường hoạt động.Khánh Thi tiết lộ, đây là liveshow đầu tiên thiên về bộ môn dancesports, và cô sẽ tự trình diễn và phối hợp với bạn nhảy rất nhiều thể loại nhảy múa nóng bỏng nhưng không kém phần sang trọng lịch lãm như Tap dance, Tango, Pasco, Jive, Samba, Jazz, Standard, Cha cha rumba, Broadway, Swing. Bên cạnh đó, “Khánh Thi – Liveshow 25 năm” còn có cả… xiếc cũng như ca hát.Đêm diễn được hé lộ là sẽ có 3 phần. Phần 1: Ở Pháp, Phần 2: Cuộc sống ở Sài Gòn và Phần 3: Ước mơ, mục đích diễn tả chính cuộc đời thăng trầm của Khánh Thi từ lúc “tầm sư học đạo” tại nước ngoài, đến lúc làm việc, sinh sống, lập gia đình và hy vọng hiện thực hóa mong ước. Tất cả sẽ được tái hiện hoàn toàn qua nhảy múa và ca hát.Đạo diễn chương trình Vương Khang cho biết, liveshow Khánh Thi dự kiến kéo dài hơn 2 tiếng, không chỉ sở hữu những tiết mục nhảy múa, ca hát “có một không hai” do dàn biên đạo hàng đầu Việt Nam gồm Chí Anh, John Huy Trần, Thảo Uyên, Hani Abaza, Minh Tân, Nhã Khanh và Phan Hiển chịu trách nhiệm, mà còn quy tụ hơn 100 vũ công có tiếng trải đều từ Bắc đến Nam – phần lớn là những người thành danh từ “Thử thách cùng bước nhảy.” Bên cạnh đó, Khánh Thi cũng casting các em nhỏ để cùng tham gia trình diễn.Phía làng khiêu vũ thể thao cũng góp mặt trong đêm diễn với các tên tuổi, như: Hồng Việt - Thu Trang, Tân Đức, Hồng Tâm, Minh Sơn, Nhã Khanh, Hoàng Đức Tuấn, Thu Hương, Tuấn Đạt, Trung Kiên, Hồng Anh, Đăng Quân.Liveshow Khánh Thi còn có sự tham gia của nhiều khách mời nghệ sỹ, như: ca sỹ Quang Hà (chơi thân Khánh Thi từ bé), ca sỹ Đức Tuấn và đặc biệt là Trác Thúy Miêu từng là đồng nghiệp xưa trong bộ môn dancesports.Theo đạo diễn chương trình, tất cả các khách mời trong chương trình đều được cài cắm hữu ý vào mạch truyện 25 năm sự nghiệp của Khánh Thi: Trác Thúy Miêu trong một vai trò đặc biệt và ngẫu hứng trên nền âm nhạc liveshow, hai nam ca Quang Hà và Đức Tuấn hứa hẹn sẽ đưa giọng ca của mình giúp khán giả hòa vào không khí đêm diễn…Liveshow “Khánh Thi – Liveshow 25 năm” sẽ diễn ra vào lúc 20 giờ, ngày 10/6 tới tại Cung thể thao Quần Ngựa, Hà Nội./.