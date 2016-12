Một người vẫy cao lá cờ Syria sau khi chiến binh nổi dậy cuối cùng rời khỏi Aleppo (Nguồn: Guardian)

Hàng ngàn người dân ở phía Đông Aleppo đã đổ ra đường ăn mừng sau khi thành phố Aleppo hoàn toàn được giải phóng từ tay lực lượng nổi dậy ở phía Đông thành phố, chấm dứt nhiều năm giao tranh đẫm máu.Màn ăn mừng bắt đầu bằng những tiếng súng được bắn chỉ thiên, sau đó đám đông ùa ra đường phố ngay sau khi quân đội tuyên bố những tay súng nổi dậy cuối cùng đã rời khỏi Đông Aleppo."Chúng tôi đã chờ đợi suốt 5 năm rồi. Chúng tôi đã phải chịu đựng trong hoàn cảnh thiếu nước sinh hoạt, điện bị cắt," cô Rana al-Salem, 29 tuổi, nói với cặp mắt ướt nhòe.Theo phóng viên AFP, xe ôtô xếp thành hàng dài, các tài xế thi nhau bấm cói vang vọng cả quảng trường trung tâm thành phố, trong khi đám trẻ cầm lá cờ Syria thi nhau vẫy liên hồi.

Theo tuyên bố của quân đội Syria trên truyền hình quốc gia, lực lượng chính phủ đã tái lập "an ninh" ở Aleppo sau khi các tay súng nổi dậy cuối cùng đã được sơ tán khỏi phía Đông thành phố này.



Trước đó, truyền hình quốc gia Syria đưa tin 4 chiếc xe buýt cuối cùng chở các tay súng khủng bố cùng thân nhân đã đến Ramussa, một quận ở phía Nam Aleppo do quân chính phủ kiểm soát.



Việc chính phủ Syria giành lại quyền kiểm soát Aleppo là một bước ngoặt quan trọng đối với cuộc nội chiến Syria, có thể dẫn đến những tác động chính trị vô cùng to lớn tại quốc gia này.



Đây có thể được coi là một chiến thắng quan trọng đối với Tổng thống Bashar al-Assad và cũng là một đòn trí mạng giáng vào lực lượng đối lập Syria./.