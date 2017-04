Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Sau gần 3 ngày (từ 17-19/4), bãi rác công cộng do Trung tâm môi trường đô thị huyện Vĩnh Linh quản lý nằm tại thôn Thống Nhất, xã Vĩnh Long, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị vẫn đang âm ỉ cháy và có nguy cơ lan rộng.Đám cháy khiến khói và mùi hôi bốc lên làm ảnh hưởng đến đời sống người dân, tiềm ẩn nguy cơ cháy rừng rất cao.Người dân xung quanh khu vực này cho biết khoảng 15 giờ ngày 17/4, đám cháy bắt đầu bùng phát rồi lan rộng ra xung quanh khoảng 3ha.Ngay sau khi phát hiện cháy, người dân đã báo lên chính quyền địa phương triển khai phương án chữa cháy. Tuy nhiên, do diện tích bị cháy lan rộng nên phương án chữa cháy chưa đạt hiệu quả cao, đám cháy vẫn âm ỉ và có dấu hiệu lan rộng.Một số hộ dân sống gần khu vực rất bức xúc bởi không khí ngột ngạt do mùi hôi bốc lên từ đám cháy khiến cuộc sống mọi người bị đảo lộn.Trước diễn biến phức tạp của đám cháy, các cơ quan chức năng huyện Vĩnh Linh đã huy động lực lượng người và máy móc đến hiện trường để khống chế và phòng đám cháy lan ra các khu vực xung quanh.Ông Nguyễn Quốc Hải - Giám đốc Trung tâm môi trường trường đô thị huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị cho biết ngay sau khi sự cố cháy xảy ra, lực lượng chức năng trong huyện đã tập trung xử lý khống chế đám cháy không cho lây lan sang khu vực rừng của người dân đồng thời, dùng phương tiện cơ giới múc ủi tạo vành đai không cho đám cháy lan sang khu vực rừng.Bãi rác thải tại thôn Thống Nhất, xã Vĩnh Long, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị được đưa vào hoạt động từ năm 2010, nhằm phục vụ thu gom rác thải sinh hoạt của người dân tại 10 xã của huyện Vĩnh Linh.Tuy nhiên, bãi rác nằm gần với khu vực dân cư nên gây ảnh hưởng lớn tới đời sống người dân.Anh Phạm Hữu Dũng, thôn Thống Nhất, xã Vĩnh Long, huyện Vĩnh Linh cho biết nhiều lần tiếp xúc cử tri trên địa bàn, người dân đã phản ánh về tình trạng ô nhiễm, độc hại của bãi rác này. Mấy ngày nay bãi rác này cháy nên mùi hôi, khói bụi bay khắp thôn.Hiện các ngành chức năng đang tiếp tục triển khai các phương án khoanh vùng, dập lửa để hạn chế đám cháy lan rộng sang khu dân cư cũng như diện tích rừng lân cận./.