Xếp hàng mua vàng cầu may trong ngày Thần Tài. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Khách hàng vui mừng khi mua được vàng trong ngày Thần Tài. (Ảnh: Đức Duy/Vietnam+)

Lượng khách hàng đến giao dịch trong ngày vía Thần Tài hôm nay (6/2) đã tăng mạnh, trên nhiều tuyến phố như Cầu Giấy, Xã Đàn... nhiều người dân đứng xếp hàng từ sáng sớm với hy vọng sẽ được may mắn cho cả năm.Trên phố Trần Nhân Tông, quận Hai Bà Trưng, nơi có gần 10 doanh nghiệp như Bảo Tín Minh Châu, Doji, Phú Quý, Bảo Minh... cùng kinh doanh vàng miếng, không khí giao dịch diễn ra tại đây hết sức sôi động, một số người dân còn chờ đợi trước giờ mở cửa từ 3-4 tiếng để có thể trở thành khách hàng đầu tiên trong ngày này.Trao đổi với VietnamPlus, chị Nguyễn Thị Dung (Cầu Giấy, Hà Nội) cho biết, đây là dịp để cầu may cho cả năm làm ăn thuận lợi nên việc mua được một chỉ vàng cũng hết sức ý nghĩa."Không quan trọng phải mua số lượng lớn, nhưng chắc chắn phải mua được vàng trong ngày hôm nay để làm ăn thêm thuận lợi," chị Nguyễn Thị Dung nói.Cũng đến xếp hàng tại Bảo Tín Minh Châu từ 4 giờ 30 phút, anh Nguyễn Đình Hưng (Hà Nội) vui vẻ cho biết, năm nay các tiệm vàng đều chuẩn bị rất chu đáo và khách hàng ai cũng đều được phục vụ, không phải chờ đợi quá lâu.Về phía các doanh nghiệp, dự báo lượng khách hàng năm nay có thể tăng từ 3-4 lần so với năm ngoái do vậy để chuẩn bị cho ngày vía Thần Tài, bà Hoàng Thị Thu Thủy, đại diện phòng kinh doanh của Bảo Tín Minh Châu cho hay, Công ty đã thuê thêm nhiều địa điểm và bố trí chỗ ngồi phù hợp để khách hàng thuận tiện khi giao dịch."Cùng với nhiều sản phẩm đặc biệt trong ngày Thần Tài như mặt dây chuyền hình con gà vàng, đồng xu in hình gà vàng... thì năm nay Bảo Tín Minh Châu vẫn tập trung vào sản phẩm nhẫn tròn trơn vàng Rồng Thăng Long là những mặt hàng truyền thống," bà Thủy nói.Trong khi đó, đại diện công ty vàng bạc Phú Quý cũng dự báo lượng khách hàng đến giao dịch trong ngày vía Thần Tài năm 2017 có thể tăng 50% so với năm ngoái, do vậy doanh nghiệp này đã tăng thời gian để phục vụ khách hàng.Mặc dù giao dịch tăng mạnh trong ngày vía Thần Tài nhưng mức độ điều chỉnh về giá cũng không có nhiều đột biến.Tại thời điểm 10 giờ 00 phút, tức là sau khi mở cửa giao dịch buổi sáng gần 3 giờ đồng hồ, cả 2 thương hiệu vàng miếng trong nước đều đảo chiều đi xuống.Nếu như Công ty Doji Hà Nội mua vào là 36,75 triệu đồng/lượng và bán ra là 37,45 triệu đồng/lượng, giảm 50.000 đồng/lượng so với giá mở cửa và Công ty SJC Sài Gòn giảm tới 300.000 đồng/lượng so với giá mở cửa khi chiều bán ra được niêm yết ở mức 37,45 triệu đồng/lượng.Tại Bảo Tín Minh Châu, giá vàng Rồng Thăng Long cũng được doanh nghiệp này giảm 50.000 đồng/lượng so với giá mở cửa, hiện giá mua và bán dao động tự 34,80-35,25 triệu đồng/lượng.Nói về giao dịch dịch trong ngày Thần Tài năm nay, đại diện Công ty vàng bạc đá quý Bảo Tín Minh Châu ​cho biết, ​dù nhu cầu vàng của người dân tăng cao ​nhưng giá vàng miếng ​vẫn ​khá ổn định và không xảy ra việc tăng giá đột biến theo diễn biến cung-cầu như nhiều năm trước."Diễn biến của giá vàng trong nước được Ngân hàng nhà nước giám sát rất chặt chẽ do vậy việc để giá cả tăng cao bất hợp lý chắc chắn không xảy ra trong ngày vía Thần Tài," đại diện Công ty Bảo Tín Minh Châu cho biết thêm./.