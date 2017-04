Lực lượng an ninh Israel làm nhiệm vụ tại hiện trường một vụ tấn công ở Nablus, Bờ Tây. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 22/4, ít nhất năm người Palestine đã bị thương sau khi những người dân thuộc một khu định cư Do Thái theo đường lối cứng rắn tấn công vào các ngôi làng ở Nablus, phía nam khu Bờ Tây Nguồn tin y tế Palestine cho biết hàng chục người dân thuộc khu định cư Yitzhar đã ném đá vào người dân ngôi làng lân cận Urif.Bốn người Palestine đã bị thương nhẹ do súng. Ngoài ra, những người định cư Do Thái cũng tấn công ngôi làng Hawara ở miền nam Nablus khiến một người bị thương.Quân đội Israel đã khẳng định thông tin về các vụ xô xát trên, đồng thời cho biết các binh sỹ được điều tới để ngăn cản hai bên đã bị người dân Palestine tấn công và phải sử dụng các công cụ chống bạo loạn để giải tán những người này./.