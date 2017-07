MobiFone được xướng tên là nhà mạng có chất lượng dịch vụ 4G tiêu biểu. (Nguồn: MBF)

Mạng di động MobiFone sáng 28/7 thông tin, theo khảo sát của Tập đoàn Dữ liệu quốc tế IDG, đơn vị này đã được người tiêu dùng bình chọn là "Nhà mạng có chất lượng dịch vụ 4G tiêu biểu."Lễ công bố diễn ra tối hôm qua (27/7), trong khuôn khổ Hội thảo Quốc tế 4G LTE do Hiệp hội Internet Việt Nam phối hợp với IDG tổ chức.Cuộc khảo sát trên do IDG tiến hành từ ngày 1/4 đến ngày 1/7 với số phiếu khảo sát thành công là 13.828 phiếu của những người đã và đang sử dụng dịch vụ 4G.Việc bình chọn “Nhà mạng có chất lượng dịch vụ 4G tiêu biểu” được xét trên tiêu chí như tốc độ tải dữ liệu (download), tốc độ đăng dữ liệu (upload), sử dụng dịch vụ truyền hình, xem phim trực tuyến, sử dụng mạng xã hội.Khảo sát cũng chỉ ra rằng, có tới 52% người dùng chọn dịch vụ 4G của Viettel, VinaPhone là 21% và MobiFone là 27%. Hiện, toàn thị trường có khoảng 3,5 triệu thuê bao 4G...Đại diện MobiFone cho hay, 4G là một chiến lược đặc biệt quan trọng và được nhà mạng này đầu tư mạnh nhằm cạnh tranh thị phần. Do đó, MobiFone sẽ tập trung vào chất lượng dịch vụ và tiện ích hệ sinh thái dịch vụ cho khách hàng sử dụng 4G.Hiện, MobiFone tập trung xây dựng hạ tầng cả 3G và 4G. Tính đến tháng Bảy, MobiFone đã hoàn thành pha I của dự án cung cấp dịch vụ 4G với vùng phủ trải rộng ở 35 tỉnh, thành phố trên cả nước. Dự kiến, đến hết năm, MobiFone sẽ mở rộng vùng phủ sóng khắp 63 tỉnh thành trên toàn quốc.Mới đây, MobiFone cũng công bố các gói cước 4G với chi phí chỉ từ 70.000 - 200.000 đồng/tháng, người dùng sẽ được sử dụng dung lượng data từ 2,4 GB đến 11GB. Cùng lúc, các gói cước tốc độ cao và các gói dịch vụ tiện ích hợp tác với các nhà cung cấp nội dung lớn Google, Facebook, iFlix, Youtube, Fim+… của MobiFone cũng thu hút được sự quan tâm của người dùng./.