Không sở hữu thân hình “mình hạc xương mai” như những đồng nghiệp trong làng mẫu, nhưng Lilly Nguyễn chưa bao giờ cảm thấy tự ti về vóc dáng “lệch chuẩn," thậm chí có phần quá khổ của mình. Kiều nữ 24 tuổi luôn quan niệm rằng bản thân mình chính là độc nhất và không thể bị thay thế bởi bất kỳ bản sao nào khác.Mới đây, trước những ý kiên tiêu cực về cặp đùi “đá tảng” của Lilly, mỹ nhân sinh năm 1993 đã chia sẻ rằng: “Nếu ai đó tìm ra khuyết điểm hình thể của người khác để chê nhằm tìm kiếm cảm giác tốt hơn cho bản thân họ, thì họ thật là tội nghiệp. Tôi luôn trân trọng những gì ba mẹ và tạo hóa ban tặng cho tôi. Đùi to cũng chẳng làm sao cả, tôi rất yêu cơ thể mình và biến những thứ mà người khác cho là khuyết điểm, trở thành vũ khí độc nhất mà chỉ một mình tôi sở hữu. Nhiều người nói tôi là đùi “đá tảng," không sao hết, tôi thấy mình quyến rũ và khỏe mạnh. Đối với nghề người mẫu, không phải chỉ có nhan sắc là có tất cả đâu, bạn phải có năng khiếu, đam mê và đặc biệt là sức khỏe để có thể hoàn thành tốt công việc của mình nữa."Là một trong những gương mặt sáng giá của làng mẫu kể từ sau khi tham gia cuộc the The Face Việt Nam 2016, Lilly Nguyễn nhanh chóng có được những cơ hội mới không chỉ với thời trang mà còn trong cả lĩnh vực điện ảnh.Song song với những kế hoạch sải bước trên các sàn diễn lớn, “bông hồng lai” này sẽ tiếp tục thử sức với diễn xuất. Chân dài gốc Cần Thơ sẽ hóa thân thành nhân vật có cá tính kiêu kỳ trong sản phẩm điện ảnh sắp tới. Cũng bởi vậy, trong khoảng thời gian này, người đẹp dành nhiều thời gian để trau dồi vốn tiếng Việt, nắm bắt kịch bản và rèn luyện kỹ năng diễn xuất./.