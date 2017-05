Người mẫu Jaylene Cook. (Nguồn: dailymail.co.uk)

Một người mẫu Playboy người New Zealand đã phải đối mặt với chỉ trích vì đã chụp ảnh khỏa thân trên một ngọn núi linh thiêng của người Maori.Theo Daily Mail, người mẫu Jaylene Cook, 25 tuổi, và bạn trai là nhiếp ảnh gia Josh Shaw, 27 tuổi, đã dành 7 giờ đồng hồ để leo lên đỉnh núi Taranaki vào ngày 26/4. Khi lên tới đỉnh núi, họ đã ngẫu hứng chụp bức ảnh gây tranh cãi này.Trong bức ảnh, Cook đang ngắm nhìn cảnh đẹp từ đỉnh núi, trên người chỉ đội một chiếc mũ, đeo găng tay và đi giày.Mặc dù cặp đôi này cho biết họ đã không đứng trên đỉnh cao nhất của núi vì tôn trọng nền văn hóa Maori, song những người dân địa phương cho rằng bức ảnh này là “thiếu tôn trọng."Trên trang Stuff.co.nz, học giả người Maori Dennis Ngawhare cho biết thành viên cộng đồng không hài lòng về bức ảnh này. “Tôi nghĩ rằng bạn sẽ nhận được một số bình luận từ những người nói rằng điều đó thì có gì sai? Ai quan tâm chứ? Nhưng tôi cũng biết sẽ có một số người họ hàng cảm thấy khá buồn bực vì nó. Họ sẽ coi đó là hành vi thiếu tôn trọng đối với ngọn núi.”Ông Ngawhare cho biết gia đình ông chưa bao giờ trèo lên núi vì ngọn núi được coi là một vị tổ tiên. “Tôi chấp nhận việc người ta trèo lên đỉnh núi, nhưng điều chúng tôi yêu cầu là mọi người phải tỏ ra tôn trọng.”Người mẫu Cook cho rằng khỏa thân là trạng thái tự nhiên và không hề thiếu tôn trọng. “Bức ảnh không thô tục cũng không hề mang tính phô bày. Chúng tôi đã tự tìm hiểu về lịch sử của ngọn núi. Chúng tôi đã tỏ ra rất tôn trọng. Khỏa thân không phải là điều gì đó gây xúc phạm. Đó là một trạng thái tự nhiên, thuần khiết và nó thể hiện sự tự do và sức mạnh,” cô chia sẻ với Stuff.co.nz.Cook cũng cho biết trên tờ Daily Mail Australia rằng cô không ngạc nhiên khi thấy bức ảnh nhận được một số lời chỉ trích, và coi đó là “vấn đề về ý kiến cá nhân.” “Đó chỉ là do quan điểm. Chúng tôi tin rằng chúng tôi đã tỏ ra tôn trọng, chúng tôi đã nhặt rác do những người khác để lại trên đó và chúng tôi đã tự tìm hiểu về văn hóa nơi đây.”Bức ảnh đã nhận được hơn 8.500 lượt ưa thích trên trang Instagram của Cook, trên đó đăng tải nhiều bức ảnh của người mẫu 25 tuổi này trong tình trạng khỏa thân một phần hoặc toàn phần./.