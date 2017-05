Bệnh viện đa khoa tư nhân Hùng Vương. (Nguồn: Nanosoft.vn)

Chiều 9/5, Công an huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ, cho biết đã triệu tập Lê Văn Tuyên, sinh năm 1986, ở xã Đội Bình, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang, để làm rõ hành vi lăng mạ, đe dọa y bác sỹ tại Bệnh viện đa khoa tư nhân Hùng Vương, nằm trên địa bàn huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ.Theo Công an huyện Đoan Hùng, khoảng 15 giờ ngày 7/5, Bệnh viện đa khoa Hùng Vương tiếp nhận một bệnh nhân nữ bị ngất tên là Thúy, sinh năm 1991, ở thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang.Lê Văn Tuyên cùng Cao Ngọc Cảnh, sinh năm 1987 ở cùng thôn, đưa Thúy đến bệnh viện cấp cứu.Ngay khi đến phòng cấp cứu Lê Văn Tuyên đã có lời lẽ xúc phạm nhân viên y tế, nhân viên bảo vệ của bệnh viện.Để đảm bảo an toàn, các nhân viên bảo vệ đã yêu cầu Tuyên ra khỏi phòng cấp cứu nhưng Tuyên không chấp hành. Do xảy ra xô xát, Tuyên đã đưa Thúy rời khỏi bệnh viện.Khoảng 5 phút sau, Tuyên chạy đến nhà anh Lê Quang Tiến, sinh năm 1981, ở cách đó 50 mét, tự ý lấy 1 con dao phay dài 50cm, rồi quay lại đe dọa nhóm nhân viên bảo vệ nhưng được mọi người can ngăn, giằng dao lại. Sau đó, Tuyên bỏ về.Đến khoảng 20 giờ 35 cùng ngày, anh Ngô Tiến Trung, sinh năm 1999, nhân viên bảo vệ bệnh viện đang hướng dẫn xe ôtô trước cổng bệnh viện thì nghe có tiếng “pọp” và thấy cửa kính xe ôtô 4 chỗ ngồi mang biển 19A-088.10 gần đó bị vỡ thủng một lỗ nhỏ.Nghi ngờ đối tượng dùng súng tự chế bắn mình, anh Trung đã báo cáo lãnh đạo bệnh viện và Công an huyện Đoan Hùng.Qua xác minh, khám nghiệm, công an huyện xác định, tại vị trí kính chắn gió cạnh cửa bên trái xe ôtô mang biển 19A-088.10 có 1 lỗ thủng hình tròn, kích thước 4x5cm, trên mặt ghế đệm phía sau tay lái có 1 viên sỏi trắng đục, kích thước 2,3x2cm, bề mặt bám chất mầu trắng. Xác minh ban đầu cho thấy đối tượng dùng súng cao su bắn sỏi làm vỡ kính xe ôtô.Tại cơ quan điều tra, Lê Văn Tuyên đã thừa nhận hành vi chửi bới, xúc phạm bác sỹ và bảo vệ của Bệnh viện. Tuy nhiên, Tuyên không thừa nhận gây ra vết thủng trên kính xe ôtô như trên.Vụ việc đang được Công an huyện Đoan Hùng tiếp tục điều tra xác minh, xử lý theo quy định của pháp luật./.