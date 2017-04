Tại cuộc họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao vào chiều 20/4, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng đã đề cập tới vụ việc giam giữ cán bộ và các chiến sĩ công an tại xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, Hà Nội.Theo bà Hằng, vụ việc giam giữ cán bộ và các chiến sỹ công an tại xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội cần phải được giải quyết theo đúng quy định của pháp luật, bảo đảm quyền lợi hợp pháp của các bên, xử lý nghiêm những hành vi vi phạm pháp luật nhằm bảo đảm tính nghiêm minh của luật pháp.“Hiện nay các cơ quan chức năng Thành phố Hà Nội đang giải quyết tình hình theo đúng quy định pháp luật và bảo đảm quyền lợi hợp pháp của các bên liên quan,” người phát ngôn nhấn mạnh.Cùng ngày, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã có cuộc trả lời, thông báo một số nội dung với báo chí, lãnh đạo Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân xã Đồng Tâm liên quan đến việc giải quyết khiếu nại và mất an toàn trật tự tại xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức - Hà Nội thời gian gần đây.Tham dự còn có đại diện lãnh đạo Ban Dân nguyện Quốc hội, Thanh tra Chính phủ, Bộ Công an và chính quyền huyện Mỹ Đức và đông đảo cơ quan báo chí./.