Ngôi nhà của cụ Puan Amad. (Nguồn: New Straits Times)

Ngày 28/4, cụ bà Puan Amad, 121 tuổi, được cho là người cao tuổi nhất tại Malaysia, đã qua đời tại nhà riêng ở làng Bendahara, thị trấn Kodiang, huyện Kubang Pasu, bang Kedah.Ông Aziz Chin, 50 tuổi, cháu trai của cụ Puan, cho biết cụ đã không ăn uống gì trong suốt 20 ngày qua do thấy người không được khỏe. Cụ cũng không đi lại được do thấy đau trong người.Còn theo con gái út của cụ, bà Tom Khamis, 63 tuổi, cụ không bị bất cứ bệnh tật gì trước khi mất. Những ngày gần đây, cụ chỉ có biểu hiện không thèm ăn và không thể nói rõ tiếng.Theo tờ New Straits Times, cụ Puan có tất cả 4 người con tuổi từ 63 đến 90, 19 người cháu và tổng cộng 70 chắt, chút.Cụ được đưa đi hỏa thiêu cùng ngày./.