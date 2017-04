Bà Mary B. McCord. (Nguồn: theintercept.com)

Theo AP, quan chức hàng đầu phụ trách cuộc điều tra về khả năng chiến dịch tranh cử của Tổng thống Mỹ Donald Trump năm 2016 liên quan đến sự can thiệp của Nga, Quyền trợ lý Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Mary B. McCord, vừa thông báo rằng bà sẽ từ chức vào tháng tới để "theo đuổi những cơ hội khác."Bà McCord rời nhiệm sở để lại một khoảng trống lớn giữa lúc Bộ Tư pháp đang còn thiếu nhiều vị trí chủ chốt.Các ứng viên được Bộ trưởng Tư pháp Jeff Sessions lựa chọn cho vị trí thứ trưởng và trợ lý bộ trưởng vẫn chưa được Thượng viện phê chuẩn, trong khi chính quyền của ông Trump chưa tìm được những ứng viên cho các chức danh lãnh đạo khác.Bà McCord được chỉ định vào vị trí Vụ trưởng Vụ An ninh Quốc gia thuộc Bộ Tư pháp từ tháng 10/2016. Cơ quan này có chức năng giám sát các vụ việc liên quan đến khủng bố, hoạt động gián điệp, tội phạm mạng và những mối đe dọa an ninh quốc gia khác./.