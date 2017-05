Ông Nguyễn Văn Phong phát biểu tại buổi lễ. (Nguồn: Vietnam+)

Khách mời chụp ảnh lưu niệm cùng các 'nghệ sỹ.' (Nguồn: Vietnam+)

Chiều 30/4, tại Trung tâm Thể thao-giải trí Hội Đồng hương Giang Môn tại Đặc khu Hành chính Macau (Trung Quốc), Hội Liên hiệp Hữu nghị Đồng hương Việt Nam tại Macau đã tổ chức trọng thể Lễ míttinh kỷ niệm 42 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2017) và 131 năm Ngày Quốc tế Lao động 1/5.Tham gia buổi lễ có đại diện Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Hong Kong và Macau Nguyễn Văn Phong, Ủy viên Lập pháp (Đại biểu Quốc hội) Macau Trịnh An Đình, Chủ tịch Thương hội Việt Nam tại Macau Lưu Triều Thịnh, Phó Chủ tịch Hiệp hội Môi giới việc làm lao động nước ngoài Macau Ngô Thái Tiên, Chủ tịch Hội liên hiệp hữu nghị hải ngoại Hồ Nam tại Macau Dương Ba, đại diện các đoàn thể xã hội Đặc khu hành chính Macau, đại diện Hội Đồng hương Giang Môn tại Macau, cùng đông đảo bà con người Việt đang sinh sống và làm việc tại Macau.Phát biểu tại buổi lễ, đại diện Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Hong Kong và Macau Nguyễn Văn Phong đã ôn lại những dấu mốc vẻ vang của đất nước, khẳng định Chiến thắng mùa Xuân năm 1975 là một trang sử hào hùng trong lịch sử dựng nước và giữ nước vĩ đại của dân tộc Việt Nam.Ông Nguyễn Văn Phong điểm lại những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử mà nhân dân Việt Nam đã đạt được trong những năm qua, nhất là trong lĩnh vực đối ngoại và hội nhập quốc tế, ghi nhận và cảm ơn sự ủng hộ, giúp đỡ của chính quyền Macau nói chung và ông Trịnh An Đình, Ủy viên Lập pháp Macau nói riêng đối với cộng đồng người Việt Nam sinh sống và làm việc tại Macau trong những năm gần đây.Ông Nguyễn Văn Phong hy vọng chính quyền Macau và cá nhân ông Trịnh An Đình tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người Việt tại địa bàn hòa nhập, sinh sống và làm ăn trong thời gian tới.Thay mặt Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Hong Kong và Macau, ông Nguyễn Văn Phong gửi lời chúc mừng tới hơn 20.000 lao động Việt Nam tại Macau nhân ngày lễ lớn của đất nước, đánh giá cao đóng góp của cộng đồng người Việt tại Macau đối với sự nghiệp xây dựng quê hương đất nước trong thời gian qua, đồng thời căn dặn bà con chấp hành tốt chủ trương, chính sách liên quan của Đảng và Nhà nước cũng như luật pháp sở tại, làm ăn chân chính, đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau, khắc phục mọi khó khăn, nỗ lực phấn đấu vươn lên, xây dựng gia đình no ấm và đóng góp nhiều hơn cho quê hương, đất nước, bên cạnh đó thông qua những hành động cụ thể để xây dựng hình ảnh đẹp của cộng đồng người Việt trong con mắt chính quyền và người dân sở tại.Tham dự và phát biểu tại buổi lễ, Ủy viên Lập pháp Macau, ông Trịnh An Đình đã có bài phát biểu chúc mừng cộng đồng người Việt nhân kỷ niệm Chiến thắng 30/4 và Quốc tế Lao động 1/5, đồng thời ngợi ca tinh thần đoàn kết của cộng đồng người Việt Nam tại Macau nói riêng và dân tộc Việt Nam nói chung.Ông Trịnh An Đình ghi nhận và cảm ơn về những đóng góp tích cực và thiết thực của người lao động Việt Nam tại Macau đối với sự phát triển kinh tế, xã hội của Macau trong thời gian qua.Ông bày tỏ hy vọng người lao động Việt Nam tại Macau trong thời gian tới sẽ tiếp tục chấp hành tốt các quy định, luật pháp liên quan, chăm chỉ làm việc và tích cực tham gia các hoạt động xã hội, góp phần thúc đẩy tình hữu nghị cũng như quan hệ hợp tác kinh tế, thương mại giữa Macau và Việt Nam.Nhân dịp này, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Hữu nghị Đồng hương Việt Nam tại Macau phụ trách văn hóa văn nghệ, bà Nguyễn Thị Tuấn đã giới thiệu với đông đảo quan khách nước ngoài một số nét văn hóa đặc trưng của dân tộc Việt Nam, bao gồm nhiều điệu múa, lời ca đậm chất Việt Nam do các nghệ sỹ không chuyên biểu diễn.Trong không khí hân hoan và phấn khởi, các nghệ sỹ không chuyên đến từ đông đảo bà con lao động Việt Nam tại Macau, đã trình diễn nhiều tiết mục văn nghệ tự biên tự diễn, ngợi ca tình yêu quê hương, đất nước, phẩm chất tốt đẹp và tinh thần làm việc chăm chỉ của người Việt Nam, để lại ấn tượng sâu sắc và những tiếng cười sảng khoái cho các khách mời và bà con tham dự buổi míttinh.Hội Liên hiệp Hữu nghị Đồng hương Việt Nam tại Macau chính thức thành lập tháng 1/2013, hiện thu hút khoảng 2.000 hội viên tham dự, hầu hết là phụ nữ làm giúp việc gia đình tại Macau.Kể từ khi thành lập đến nay, vào những dịp nghỉ lễ, Hội thường đứng ra tổ chức các buổi liên hoan văn nghệ, động viên bà con lao động sống xa quê hương đất nước, giúp họ vơi bớt nỗi nhớ nhà.Đặc biệt, Hội còn thường xuyên tổ chức nhiều hoạt động thiện nguyện như quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung bị thiên tai lũ lụt, quyên góp ủng hộ các chiến sỹ Trường Sa đang ngày đêm canh giữ biên cương hải đảo của Tổ quốc, giúp một số gia đình nghèo tại Việt Nam.Hội đã thực sự trở thành nơi kết nối tình cảm của những người Việt Nam xa quê, khơi dậy truyền thống tốt đẹp tương thân tương ái trong mỗi con người Việt Nam./.