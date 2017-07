Người Việt tại Nga tổ chức "Đêm nhạc từ thiện trái tim cho em”

Tổ hợp Đa chức năng Hà Nội-Moskva phối hợp cùng một số doanh nghiệp của người Việt Nam tại Liên bang Nga vừa tổ chức chương trình nghệ thuật "Đêm nhạc từ thiện trái tim cho em."



Toàn bộ số tiền bán vé tham dự đêm nhạc sẽ được quyên góp để hỗ trợ cho 20 em nhỏ mắc bệnh tim trong chương trình mổ tim nhân đạo “Trái tim cho em.”



Đại sứ Việt Nam tại Liên bang Nga Nguyễn Thanh Sơn đã đến tham dự và ủng hộ chương trình.



Theo điều tra của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), Việt Nam hiện còn gần 45.000 trường hợp trẻ dưới 6 tuổi mắc bệnh tim bẩm sinh, trong đó có tới 60% thuộc hộ nghèo và cận nghèo.



Trong số 8.000 đến 10.000 trẻ sinh ra mắc bệnh tim bẩm sinh, 50% bị rất nặng và cần được phẫu thuật ngay. Tuy nhiên, rất nhiều em đã phải chịu đựng sự đau đớn của bệnh tật một cách tuyệt vọng khi tuổi còn rất nhỏ chỉ vì hoàn cảnh gia đình khó khăn.



Mỗi tấm lòng sẻ chia, mỗi sự đóng góp dù nhỏ dù lớn đều mang lại cho các em nhỏ không may mắn này một cơ hội lại có trái tim khỏe mạnh, được sống bình thường như bao bạn bè cùng trang lứa.



Chương trình ca nhạc gây quỹ "Đêm nhạc từ thiện trái tim cho em" góp phần nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần và thể hiện tấm lòng thiện nguyện hướng về Tổ quốc thân yêu của cộng đồng người Việt Nam tại Liên bang Nga.



Phát biểu với toàn bộ bà con tham dự chương trình, Đại sứ Nguyễn Thanh Sơn chân thành cảm ơn tấm lòng nhiệt huyết của tất cả các cá nhân, tổ chức đã tham gia đóng góp cho chương trình "Trái tim cho em."



Dù công việc mưu sinh có bận rộn và còn khó khăn, song bà con tại Moskva đã không vì thế mà giảm nhiệt tình trong công việc từ thiện, thể hiện tình yêu quê hương đất nước thông qua sự chia sẻ với các em nhỏ không may mắn.



Đại sứ nhắc lại rằng tình cảm luôn luôn hướng về đất nước, cội nguồn, luôn luôn vì tình cảm đồng bào, dân tộc, là truyền thống của nhân dân Việt Nam.



Đại sứ Nguyễn Thanh Sơn cũng đặc biệt ghi nhận tình cảm, tấm lòng của các nghệ sĩ Việt Nam đến từ trong nước, cũng như các nghệ sỹ Việt kiều đến từ những quốc gia khác.



Bác sỹ, tiến sỹ y khoa, phó giáo sư Nguyễn Lân Hiếu, Phó Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Hà Nội - đại biểu Quốc hội khóa XIV, Ủy viên Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội, đại diện tiếp nhận và chuyển về trong nước số tiền quyên góp ủng hộ Quỹ "Trái tim cho em" nói: “Bản thân tôi đã tham gia nhiều chương trình quyên góp tiền cho Quỹ trái tim cho em. Đây là chương trình lần đầu tiên triển khai ở ngoài nước."



"Chương trình mang nhiều ý nghĩa. Thứ nhất, chương trình hỗ trợ về mặt kinh tế vì các cháu bị tim bẩm sinh có hoàn cảnh khó khăn, ở vùng sâu, vùng xa. Thứ hai, về mặt tinh thần, việc làm này sẽ truyền cảm hứng cho những nhà hảo tâm ở trong nước," bác sỹ Nguyễn Lân Hiếu chia sẻ.



Nhiều bà con Việt kiều đã hưởng ứng tích cực chương trình này vì mong muốn được làm một việc hữu ích, giúp đỡ các cháu nhỏ kém may mắn.



Kết thúc đêm nhạc từ thiện, Ban tổ chức công bố toàn bộ 1.800.000 ruble (hơn 30.000 USD) tiền bán vé cùng với hơn 600.000 ruble quyên góp ngay trong chương trình sẽ được chuyển qua bác sỹ Nguyễn Lân Hiếu về Quỹ “Trái tim cho em”./.