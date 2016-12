Nguyên Chủ tịch Tập đoàn Vina Megastar lĩnh án 12 năm tù

Sau 2 ngày xét xử, chiều 22/12, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội tuyên án phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án nguyên Chủ tịch Tập đoàn Vina Megastar cấu kết với nhóm đối tượng từng là nhân viên ngân hàng để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản hơn 14 tỷ đồng.



Tòa đã tuyên án phạt: Bị cáo Nguyễn Hoàng Long (sinh năm 1972, trú ở phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội - nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị, kiêm Tổng giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn Vina Megastar) lĩnh 12 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.”



Các đồng phạm khác của bị cáo Long bao gồm Lê Quỳnh Anh (sinh năm 1975, vợ bị cáo Long), Thái Quốc Trung (sinh năm 1975), Lại Phú Chiến (sinh năm 1978) đều bị phạt 7 năm tù, Võ Tuấn Hưng (sinh năm 1978) lĩnh 8 năm tù về cùng tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.”



Cùng ra trước vành móng ngựa còn có 4 bị cáo nguyên là lãnh đạo, cán bộ và nhân viên Ngân hàng thương mại cổ phần Đông Nam Á-Chi nhánh Hai Bà Trưng (SeABank Hai Bà Trưng) gồm Nguyễn Trang Nhung (sinh năm 1982, nguyên Phó Giám đốc SeABank Hai Bà Trưng) bị phạt 4 năm tù; Nguyễn Văn Hoan (sinh năm 1983, nguyên Trưởng Phòng quan hệ khách hàng SeABank Hai Bà Trưng) bị phạt 36 tháng tù treo; 2 nhân viên SeABank Hai Bà Trưng là Nguyễn Anh Quang (sinh năm 1987) bị phạt 30 tháng tù treo và Đỗ Tuấn Anh (sinh năm 1989) 24 tháng tù treo về cùng tội “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng.”



Trước phiên tòa này, các cơ quan tố tụng đã đình chỉ bị can đối với 3 người, trong đó có bà Nguyễn Thị Sở (sinh năm 1946, mẹ vợ Long) và Vũ Thị Hải Yến (sinh năm 1985, nhân viên SeABank Hai Bà Trưng) do xuất hiện chứng cứ mới thể hiện không cần thiết phải xử lý họ bằng hình sự.



Tại phiên tòa đã làm rõ do cần vốn kinh doanh và trả nợ nên từ tháng 8 đến tháng 12/2011, Nguyễn Hoàng Long đã móc nối với Giám đốc các doanh nghiệp thuộc Công ty cổ phần Tập đoàn Vina Megastar, đồng thời thông đồng với Nguyễn Thị Hương Giang - Giám đốc SeABank Hai Bà Trưng (hiện vẫn bỏ trốn) tạo lập hàng loạt hợp đồng mua bán sắt thép, hợp đồng cho thuê kho bãi và hợp đồng tín dụng… để vay hàng chục tỷ đồng.



Tuy nhiên, hầu hết các hợp đồng giữa Long cùng đồng phạm với Seabank Hai Bà Trưng đều là giả tạo. Qua đó, Long cùng đồng phạm đã chiếm đoạt hơn 14 tỷ đồng. Tuy nhiên, hậu quả vụ án đã cơ bản được khắc phục.



Đối với Nguyễn Trang Nhung, trong thời gian giữ chức Phó Giám đốc SeABank Hai Bà Trưng đã trực tiếp ký duyệt 1 hợp đồng cho vay tín dụng, đồng thời “bút phê” vào các thủ tục thế chấp tài sản liên quan đến hợp đồng này.



Trong khi đó, Long cùng đồng phạm không hề có tài sản bảo đảm đối với khoản tiền vay tương ứng.



Tương tự, 3 bị cáo từng là cán bộ, nhân viên SeABank Hai Bà Trưng cũng bị quy trách nhiệm do vi phạm các quy định về cho vay đối với tổ chức tín dụng và để “lọt” hồ sơ vay vốn không đủ điều kiện.



Hành vi của nhóm cán bộ SeABank Hai Bà Trưng được xác định là đã góp phần để nguyên Chủ tịch Tập đoàn Vina Megastar cùng đồng phạm chiếm đoạt số tiền rất lớn.



Đặc biệt, nguyên Giám đốc Phòng giao dịch Hai Bà Trưng của SeABank Nguyễn Thị Hương Giang được xác định là đã có hàng loạt hành vi khi trực tiếp thông đồng với Long và chỉ đạo các nhân viên dưới quyền thực hiện trái quy định Luật Các tổ chức tín dụng.



Hiện tại, cơ quan điều tra đã tách rút hồ sơ, đồng thời phát lệnh truy nã để bắt giữ và xử lý Giang./.