Chiều 9/5, Tòa án Nhân dân tỉnh Tiền Giang mở phiên tòa xét xử, tuyên phạt bị cáo Nguyễn Tuyến Dũng (sinh năm 1973) - nguyên điều tra viênvà đồng phạm, 5 năm tù giam về tội "Lạm dụng chức vụ, quyền hạn khi thi hành công vụ."Theo cáo trạng, năm 2002, Bộ Công an điều tra chuyên án mang bí số Z.501 (Năm Cam và đồng phạm).Ông Nguyễn Văn Nên khi đó là Phó Trưởng phòng, Phó Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tiền Giang và ông Nguyễn Tuyến Dũng, điều tra viên của cơ quan này, cùng một số điều tra viên khác được điều động tham gia chuyên án.Chuyên án trên kết thúc thành công, Bộ Công an tiếp tục điều tra một số vụ án có dấu hiệu liên quan đến các băng nhóm tội phạm có tổ chức, trong đó có vụ gây rối trật tự công cộng xảy ra tại Công ty Ga Bình Dương (trụ sở tại Khu công nghiệp Đồng An) do Công ty cổ phần Hưng Thịnh làm chủ đầu tư.Tháng 4/2003, ông Nên ký lệnh bắt khẩn cấp ông Bùi Mạnh Lân, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc Công ty cổ phần Hưng Thịnh, về hành vi gây rối trật tự công cộng.Khi điều tra, ông Nguyễn Văn Nên và ông Nguyễn Tuyến Dũng đã giải quyết tranh chấp dân sự một mảnh đất tại huyện Dĩ An , tỉnh Bình Dương, giữa Công ty Hưng Thịnh với vợ chồng ông Nguyễn Văn Cư-bà Huỳnh Thị Thu (ngụ quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh).Theo thỏa thuận, ông Bùi Mạnh Lân đồng ý trả lại đất cho vợ chồng ông Cư-bà Thu, với điều kiện vợ chồng ông Cư-bà Thu đưa lại cho ông Lân số tiền hơn 5,2 tỷ đồng. Ngay sau khi nhận tiền từ phía bà Thu, ông Nguyễn Tiến Dũng không nộp vào kho bạc Nhà nước, cũng không trả cho ông Lân, mà gửi tiết kiệm để kiếm lãi, chiếm đoạt số tiền hơn 1,2 tỷ đồng.Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Nguyễn Tuyến Dũng 5 năm tù về tội "Lạm dụng chức vụ, quyền hạn khi thi hành công vụ," riêng Nguyễn Văn Nên được tạm đình chỉ điều tra với lý do bị tâm thần./.