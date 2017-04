(Ảnh minh họa: Quân Trang/TTXVN)

Giám đốc nội chính Công ty cổ phần luyện thép cao cấp Việt Nhật (Hải Phòng) Đặng Hoàng Tùng cho biết, Công ty đang tập trung khắc phục sự cố và tạm dừng hoạt động lò 5 để phục vụ công tác kiểm tra liên quan đến việc làm bỏng 4 công nhân xảy ra ngày 23/4.Về nguyên nhân sự cố một phần do sơ xuất của bộ phận tuyển phế liệu dẫn đến còn lẫn phế liệu dạng bình kín, hình dáng không thông dụng, khó nhận biết. Do vậy, khi nạp vào lò, bộ phận nấu luyện cũng chủ quan dẫn đến sự cố đáng tiếc trên.Theo ông Đặng Hoàng Tùng, Công ty đang tập trung khắc phục sự cố như tăng cường công tác kiểm tra giám sát từ khâu giao nhận phế liệu ban đầu đến khâu tuyển phế phân loại phế; phát hiện kịp thời vật liệu có nguy cơ gây cháy nổ trước khi nạp vào lò.Công ty tăng cường công tác đào tạo định kỳ hướng dẫn quy trình trong hoạt động sản xuất, đặc biệt là công tác phân loại phế liệu phát hiện vật liệu dễ gây cháy nổ để giảm thiểu các yếu tố chủ quan của người lao động gây mất an toàn trong sản xuất.Công ty phối hợp với Bệnh viện hữu nghị Việt Tiệp điều trị tốt nhất cho 4 công nhân bị tai nạn lao động, đảm bảo các chế độ về bảo hiểm lao động cũng như chế độ phúc lợi theo quy định để gia đình người bệnh yên tâm.Như TTXVN đã đưa tin, khoảng 2 giờ ngày 23/4, tại Công ty cổ phần luyện thép cao cấp Việt Nhật (trụ sở tại Khu công nghiệp Nam Cầu Kiền, xã Kiền Bái, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng) đã xảy ra vụ nổ tại lò nấu phôi thép khiến 4 công nhân bị bỏng nặng gồm Chu Văn Sáng, Nguyễn Việt Đức, Vũ Duy Ngàn và Bùi Thành Trọng./.