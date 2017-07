Lửa khói bốc lên trong vụ hỏa hoạn tại nhà máy lọc dầu Shell Pernis ở Rotterdam ngày 29/7. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 30/7, một vụ hỏa hoạn tại thành phố cảng Rotterdam của Hà Lan đã buộc nhà máy lọc dầu lớn nhất châu Âu của công ty Shell phải đóng cửa.Người phát ngôn của Shell cho biết hỏa hoạn bùng phát vào tối 29/7 tại trạm điện cao thế của nhà máy lọc dầu Shell Pernis ở Rotterdam. Một số bộ phận đã phải ngừng hoạt động và công ty Shell đã phải đốt lượng khí gas còn lại bên trong vì lý do an ninh.Đến 6h sáng giờ địa phương (11h giờ Việt Nam), lực lượng cứu hỏa đã kiểm soát được đám cháy.Truyền thông địa phương đưa tin nguyên nhân hỏa hoạn có thể do chập điện, trong khi Shell chưa xác nhận điều này.Theo nhà chức trách địa phương, không có chất độc hại nào trong khói. Hiện Shell chưa tiết lộ mức độ thiệt hại, cũng như thời điểm nhà máy lọc dầu sẽ hoạt động trở lại./.