Ông Thomas Greminger. (Nguồn: Sputnik International)

Ngày 18/7, nhà ngoại giao Thụy Sĩ Thomas Greminger đã được bổ nhiệm làm Tổng Thư ký Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE).Đảm nhiệm vai trò mới, nhà ngoại giao 55 tuổi khẳng định mong muốn tiếp tục duy trì vai trò của OSCE trong việc giải quyết cuộc khủng hoảng Ukraine, cho rằng OSCE là "diễn đàn đối thoại tốt đẹp" góp phần xây dựng lại niềm tin giữa các nước châu Âu vốn bị xói mòn do cuộcTheo ông, vấn đề Ukraine thực sự là “cuộc khủng hoảng niềm tin nghiêm trọng” và điều này không có lợi cho an ninh châu Âu về trung và dài hạn.Ông Greminger từng giữ chức Phó Giám đốc Cơ quan Phát triển và Điều phối thuộc Bộ Ngoại giao Thụy Sĩ.Trong nhiệm kỳ của mình, ông đã thể hiện tích cực vai trò với hồ sơ Ukraine khi Thụy Sĩ làm chủ tịch luân phiên OSCE.OSCE được thành lập những năm 1970 với vai trò là diễn đàn đối thoại, đàm phán đa phương giữa hai khối Đông và Tây trong thời kỳ Chiến tranh Lạnh. Đây cũng tổ chức an ninh khu vực lớn nhất trên thế giới, với tổng số 57 quốc gia thành viên, trong đó có các nước châu Âu, Mỹ, Canada và các quốc gia thuộc Liên Xô cũ nhưng không phải là thành viên Liên minh châu Âu (EU) hiện nay./.