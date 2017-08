Nhà thờ cổ trăm năm tuổi ở Nam Định bị thiêu rụi trong đêm

Nhà thờ Trung Lao - một nhà thờ cổ có kiến trúc độc đáo đã tồn tại hơn 100 năm thuộc Giáo phận Bùi Chu, xã Trung Đông, huyện Trực Ninh (tỉnh Nam Định) đã bị hỏa hoạn thiêu rụi trong đêm 5/8.



Những người chứng kiến sự việc cho biết vào khoảng 23 giờ 30 phút ngày 5/8, khi mọi người đang ngủ thì nghe tiếng chuông nhà thờ báo động, người dân chạy ra ngoài đã thấy khói lửa ngùn ngụt bốc lên trong khu vực Nhà thờ Trung Lao.



Ngọn lửa ban đầu phát ra từ gian đầu của nhà thờ, sau đó lan nhanh ra các khu vực còn lại và cháy lớn khiến công tác cứu hộ gặp nhiều khó khăn.



Nhận được tin báo cháy, lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy Công an tỉnh Nam Định, Công an huyện Trực Ninh đã huy động năm xe cứu hỏa cùng 100 cán bộ chiến sỹ đến hiện trường để dập lửa.



Tuy nhiên, do cháy lớn diễn ra vào ban đêm cộng với gió to nên phải đến gần 3 giờ ngày 6/8 ngọn lửa mới cơ bản được khống chế. Đến 6 giờ ngày 6/8, đám cháy được dập tắt hoàn toàn.



Tại hiện trường, toàn bộ phần mái của 11 gian nhà thờ đã bị thiêu rụi. Các cột lim to, bàn ghế trong khu vực thánh đường bị cháy nham nhở... Nguyên nhân gây cháy ban đầu được nhận định là do chập điện.



Nhà thờ cổ Trung Lao dài 50m, rộng 16m, cao 12m, có nhiều hạng mục công trình được làm hoàn toàn bằng gỗ lim. Ngoài khuôn viên thánh đường, tại đây còn xây dựng nhà giáo lý với hơn 10 phòng học, nhà mục vụ./.