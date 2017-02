Cố vấn An ninh quốc gia Mỹ Michael Flynn tại một sự kiện ở Washington DC ngày 10/1. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 13/2, Cố vấn cấp cao của Tổng thống Mỹ Donald Trump, bà Kellyanne Conway tuyên bố Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Michael Flynn nhận được sự “tin tưởng hoàn toàn” của tổng thống, bất chấp việc ông Flynn đang gây tranh cãi liên quan tới những quan hệ của ông với giới chức Nga trước khi Tổng thống Trump nhậm chức.Trong một tuyên bố gửi báo giới, Cố vấn Nhà Trắng Kellyanne Conway khẳng định rằng Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Michael Flynn trước mắt có lẽ không phải đối mặt với nguy cơ mất việc, dù một quan chức khác của chính phủ thừa nhận rằng ông Flynn đang ở tình thế mong manh.Giới chức Nhà Trắng đang đánh giá xem liệu ông Flynn có thảo luận về khả năng Washington dỡ bỏ trừng phạt Nga trước khi Tổng thống Trump nhậm chức hay không, một hành động có thể vi phạm quy định cấm các cá nhân dân sự Mỹ can dự vào chính sách đối ngoại./.