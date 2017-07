Nhân viên ngân hàng giả mạo hồ sơ, chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Ngày 17/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an Thành phố Hồ Chí Minh, cho biết đã hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị Viện Kiểm sát Nhân dân cùng cấp truy tố Ngô Anh Duy (28 tuổi, quê Long An) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.”



Theo Cơ quan điều tra, Ngô Anh Duy nguyên là chuyên viên quan hệ khách hàng của Ngân hàng HDBank Chi nhánh Phú Nhuận (Thành phố Hồ Chí Minh).



Trong thời gian Duy làm việc tại đây, Duy được phân công giải quyết hồ sơ khoản vay của Công ty Trách nhiệm hữu hạn S.K (trụ sở tại huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh).



Giữa năm 2016, Ngân hàng HDBank Chi nhánh Phú Nhuận ký hợp đồng tín dụng cho công ty này vay 2 tỷ đồng. Công ty này được giải ngân lần một với số tiền 1 tỷ đồng.



Duy được giao trách nhiệm chuyển bộ hồ sơ phê duyệt giải ngân cho Công ty nhưng tự ý giữ lại.



Đến tháng 10/2016, Duy cạo sửa thông tin trên giấy đề nghị giải ngân lần một của Công ty, giả mạo hồ sơ giải ngân lần hai để Ngân hàng HDBank giải ngân lần hai với số tiền còn lại. Duy chiếm đoạt số tiền 1 tỷ đồng này để trả nợ cá nhân.



Đến cuối tháng 10/2016, sự việc bị phát giác và Ngân hàng HDBank đã làm đơn tố giác gửi Cơ quan Công an./.