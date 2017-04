Nhân viên phòng đăng ký đất đai đánh gãy tay một người dân

Liên quan đến vụ việc một nhân viên của Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thành phố Kon Tum (Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Kon Tum) có hành vi đánh người tại trụ sở làm việc, ông Đinh Xuân Tâm, Giám đốc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thành phố Kon Tum cho biết chi nhánh đã đình chỉ công tác đối với ông Nguyễn Thanh Thọ (nhân viên hợp đồng từ năm 2009).



Trước đó, vào ngày 14/4, ông Nguyễn Quang Vinh, trú tại thành phố Kon Tum, đến trụ sở Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thành phố Kon Tum để giao dịch.



Tại đây, chưa rõ vì lý do gì ông Thọ đã đánh ông Vinh.



Sau đó, bất chấp sự can ngăn của đồng nghiệp, ông Nguyễn Thanh Thọ xuống chỗ để xe máy lấy từ cốp xe một chiếc gậy ba khúc tiếp tục hành hung khiến ông Vinh bị gãy tay.



Một cán bộ Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thành phố Kon Tum cho biết sau khi dùng gậy đánh ông Vinh, ông Nguyễn Thanh Thọ còn rút ở túi quần bên phải ra một khẩu súng (không rõ là súng thật hay súng giả) dọa bắn ông Vinh.



Đây không phải là lần đầu tiên, ông Thọ có hành vi côn đồ với mọi người.



Hiện Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Kon Tum đã báo cáo vụ việc với Tỉnh ủy và Ủy ban Nhân dân tỉnh. Sở kiến nghị lãnh đạo tỉnh Kon Tum chỉ đạo các cơ quan chức năng làm rõ hành vi vi phạm của ông Thọ và làm rõ đường dây "cò" đất thu tiền bất chính của dân.



Ngoài ra, liên quan đến vụ đánh nhau giữa ông Diệp Xuân Vinh, Chi cục Phó Chi cục quản lý đất đai Kon Tum và ông Cao Minh Phương, Trưởng phòng Tài nguyên nước (Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Kon Tum) vào ngày 16/3, ông Từ Đình Huy, Phó trưởng Công an thành phố Kon Tum cho biết cơ quan điều tra đã đề nghị Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự của tỉnh xác định lại hậu quả thiệt hại của vụ việc để xử lý hình sự hoặc hành chính, tùy mức độ thiệt hại.



Dự kiến giữa tuần sau sẽ có kết luận về vụ việc.



Ông Từ Đình Huy cũng khẳng định không có băng nhóm nào tham gia vào vụ việc, chỉ có người dân hiếu kỳ và hàng xóm đứng xem.



Liên quan đến vụ việc này, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Kon Tum đã kỷ luật cảnh cáo đối với ông Diệp Xuân Vinh và Cao Minh Phương.



Ngoài ra, một số cá nhân cùng đi công tác với 2 cán bộ trên cũng bị kỷ luật ở các hình thức khác nhau./.