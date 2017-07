Hành khách làm thủ tục tại sân bay Narita, Nhật Bản ngày 7/7. (Nguồn: EPA/TTXVN)

Các hãng hàng không lớn của Nhật Bản ngày 18/7 bắt đầu thực hiện các biện pháp an ninh sân bay chặt chẽ hơn đối với các hành khách đi Mỹ với việc kiểm tra tìm chất nổ gài trong máy tính cá nhân hoặc các thiết bị điện tử khác.Các hành khách được lựa chọn một cách ngẫu nhiên trước khi họ lên máy bay để thực hiện thủ tục kiểm tra mới theo yêu cầu của Mỹ đối với các thiết bị điện tử cầm tay lớn hơn điện thoại thông minh như máy tính cá nhân, máy tính bảng, thiết bị đọc sách điện tử và camera.Điện thoại thông minh kích cỡ bình thường và điện thoại di động không thuộc đối tượng kiểm tra.Hiện vẫn chưa rõ bao nhiêu sân bay thực hiện thủ tục kiểm tra này. Theo Bộ Đất đai, Cơ sở hạ tầng, Giao thông và Du lịch, hiện có 7 sân bay gồm Narita, Haneda, Kansai, Chubu, New Chitose, Sendai và Fukuoka có các chuyến bay trực tiếp đi Mỹ.Hồi tháng 3, chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo máy tính xách tay và các thiết bị điện tử khác lớn hơn điện thoại di động cần phải bị cấm mang theo hành lý xách tay trên các chuyến bay trực tiếp đến Mỹ từ 10 sân bay ở Trung Đông và Bắc Phi do quan ngại các đối tượng khủng bố có thể mang theo lên máy bay các loại bom khó phát hiện giấu bên trong các thiết bị này.Cuối tháng 6, Chính phủ Mỹ siết chặt kiểm tra các thiết bị điện tử trên các chuyến bay trực tiếp về nước từ khoảng 280 sân bay ở 105 nước, trong đó có Nhật Bản.Tuy nhiên, Chính phủ Mỹ cũng đã quyết định dỡ bỏ lệnh cấm mang lên máy bay máy tính xách tay và các thiết bị khác được áp dụng hồi tháng 3.Mỹ yêu cầu các máy dò chất nổ có thể phát hiện các dấu vết cực nhỏ của chất nổ mà mắt thường không nhìn thấy được cần phải được sử dụng để kiểm tra an ninh sân bay./.