Tàu khu trục Sazanami. (Nguồn: mod.go.jp)

Theo Chính phủ Nhật Bản và một số nguồn tin khác ngày 3/5, Lực lượng Phòng vệ trên biển Nhật Bản (MSDF) đã điều thêm tàu khu trục Sazanami tham gia cùng tàu sân bay trực thăng Izumo hộ tống một tàu của hải quân Mỹ, trong sứ mệnh bảo vệ đầu tiên theo đạo luật an ninh mới có hiệu lực từ năm 2016.Tàu khu trục Sazanami đã tham gia nhiệm vụ này ngày 2/5, sau khi rời căn cứ của MSDF tại Kure tỉnh Hiroshima. Dự kiến, sứ mệnh kết thúc vào ngày 3/5. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, 2 tàu của MSDF sẽ tham gia một sự kiện tại Singapore vào ngày 15/5 tới.Trước đó, ngày 1/5, tàu sân bay Izumo có trọng tải 19.500 tấn đã rời căn cứ Yokosuka và nhập đoàn với tàu tiếp tế của hải quân Mỹ ở ngoài khơi bán đảo Boso, tỉnh Chiba, phía Đông thủ đô Tokyo.Đây là hoạt động triển khai lần đầu tiên của Nhật Bản, ngoài việc tiến hành các cuộc diễn tập chung, nhằm bảo vệ hạm đội tàu Mỹ sau khi Thủ tướng Shinzo Abe mở rộng năng lực quân đội Nhật Bản vào năm 2015, mặc dù vẫn bị hạn chế theo Hiến pháp hòa bình của nước này.Tàu tiếp tế Mỹ được sự hộ tống của tàu Izumo, nhiều khả năng sẽ tiếp liệu cho các tàu khác của Mỹ hiện được triển khai ở vùng biển gần Nhật Bản nhằm đề phòng nguy cơ Triều Tiên phóng thử thêm tên lửa, cũng như tiếp nhiên liệu cho các tàu thuộc nhóm tàu sân bay Carl Vinson của Mỹ đang ở gần Bán đảo Triều Tiên.Trước đó, tàu sân bay Carl Vinson và các tàu của MSDF đã tiến về biển Nhật Bản ở ngoài khơi Bán đảo Triều Tiên ngày 29/4 để tiến hành các cuộc tập trận chung.Theo luật an ninh mới của Nhật Bản, các thành viên Lực lượng phòng vệ Nhật Bản (SDF) được phép bảo vệ các tàu và vũ khí của lực lượng Mỹ tham gia hoạt động có lợi cho việc bảo vệ Nhật Bản. Nhiệm vụ bảo vệ có thể được thực thi trong nhiều tình huống, bao gồm khi hai nước tham gia các cuộc tập trận chung hoặc giám sát, cũng như các hoạt động thu thập thông tin liên quan đến các vụ phóng tên lửa của Triều Tiên.Các thành viên của MSDF được phép sử dụng vũ khí trong phạm vi nhất định để thực hiện nhiệm vụ trên. Tuy nhiên do quy định hạn chế của Hiến pháp, lực lượng này phải tránh các khu vực diễn ra hoạt động giao tranh có liên quan đến các lực lượng vũ trang của một quốc gia mà Nhật Bản đang hỗ trợ. Hiến pháp Nhật Bản cấm việc "sử dụng vũ lực" để giải quyết tranh chấp quốc tế, vì vậy Tokyo đã hạn chế khu vực hoạt động của SDF để đảm bảo rằng lực lượng này sẽ không bị xem là một phần trong chiến dịch quân sự của các nước khác./.